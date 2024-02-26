8 katlı binanın terasında yangın paniği

Edinilen bilgiye göre, Hacıhalil Mahallesi Ali Rıza Efendi Caddesi üzerinde bulunan 8 katlı binanın teras katında henüz bilinmeyen bir sebeple yangın çıktı. Yangını gören ev sahibi itfaiye ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yangını söndürmek için çalışma başlattı. Ekipler, merdivenli itfaiye aracıyla teras kata ulaşarak yangını söndürdü. Yangında kimsenin yara almaması ve dumandan etkilenmemesi teselli kaynağı oldu.
Polis olayla ilgili inceleme başlattı.
Edinilen bilgiye göre, Hacıhalil Mahallesi Ali Rıza Efendi Caddesi üzerinde bulunan 8 katlı binanın teras katında henüz bilinmeyen bir sebeple yangın çıktı. Yangını gören ev sahibi itfaiye ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yangını söndürmek için çalışma başlattı. Ekipler, merdivenli itfaiye aracıyla teras kata ulaşarak yangını söndürdü. Yangında kimsenin yara almaması ve dumandan etkilenmemesi teselli kaynağı oldu.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.