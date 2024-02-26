Zehirlendiği belirlenen 14 köpek yaşamını yitirdi

Çanakkale'nin Gökçeada ilçesinde 14 köpeğin zehirlenerek hayatını kaybettiği belirlendi. İlçedeki güvenlik kameralarının belediye ekipleri ve İlçe Emniyet Müdürlüğünce incelendiğini belirten Gökçeada Belediye Başkan Vekili Ercan İpek, "Bu olayı kimin yaptığını bulmaya çalışıyoruz. Gerekli numuneler alınıp laboratuvara gönderildi. Ölen köpekler İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğünde görevli veterinerleri eşliğinde ilaçlanarak gömüldü. Olay savcılığa intikal etti." dedi.
14 KÖPEK ZEHİRLENEREK KATLEDİLDİ
Gökçeada'da veterinerlik yapan Ali Kutluca ise kendisine tedavi için getirilen bir köpekle ilgili olarak rapor hazırladığını anlattı.
Raporda köpeğin zehirlendiğinin tespit edildiğini dile getiren Kutluca, şöyle konuştu:
"24 Şubat akşam 22.05'te kliniğe getirilen köpekte şuur kaybının, ağzında köpüklenme ve çırpınma kasılmaları gibi belirtiler görüldü. Tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayan köpeğin ölüm nedeni zehirlenme olduğu kayda geçti. İlçemizde şu ana kadar 14 köpek zehirlenerek öldürülmüş durumda. Bunlardan 2 tanesi klinikte öldü. Yaptığımız incelemede köpeklerin kana direkt karışan çok kuvvetli zehire maruz kaldığını belirledik. Sahipli olan köpeğin ölümü sonrası midesinden ekmek çıktı. Fakat sahibi köpeğine ekmek vermediğini söyledi. Konu detaylı olarak araştırılıyor."
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın.
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.