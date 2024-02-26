Ünlü oyuncu Tolga Savacı hayatını kaybetti

80'li yıllar Yeşilçam filmlerinin sevilen oyuncusu Tolga Savacı, kalp krizi sonucu hayatını kaybetti. 60 yaşında olan Savacı, uzun yıllardır eşi Nermin Bezmen'le Amerika'da yaşıyordu.
Savacı'nın ani ölümünü eşi Nermin Bezmen, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla duyurdu.
“DEV YÜREKLİ SEVDİCEĞİMİ KAYBETTİM”
Bezmen, eşinin ölümünü "Yüreğim kanıyor. Dev yürekli sevdiceğimi kaybettim. Ansızın çıktı sonsuz yolculuğuna. Ben yerle gök, yangınlarla buzlar arasında kayıplarda" notuyla paylaştı.
TOLGA SAVACI KİMDİR?
6 Mayıs 1963'te İstanbul'da doğan Tolga Savacı, Fransız Koleji'ni bitirdikten sonra 1983 yılında İtalya'da mankenlik eğitimi aldı.
Savacı, 1985 yılında Banu Alkan'la başrolde yer aldığı "Arzu" filmiyle beyazperdeye adım attı.
80'LERDE BİRÇOK FİLMDE ROL ALDI
Tolga Savacı, 80'li yıllarda Banu Alkan ve Hülya Avşar başta olmak üzere birçok kadın yıldızla çeşitli filmlerde yer aldı.
2015 yılında yazar Nermin Bezmen'le evlenen Savacı, Amerika Birleşik Devletleri'nde (ABD) yaşamaya başlamıştı.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.