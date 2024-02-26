Çocuklar öksürük şurubundan ölmüştü… Sanıklara ceza yağdı

Özbekistan'ın başkenti Taşkent'te geçen yıl başlayan ve Hindistan merkezli Marion Biotech firmasınca üretilen "Dok-1 Max" adlı öksürük şurubunu kullanan 69 çocuğun vefat etmesi nedeniyle açılan dava sona erdi.
Dava kapsamında sanıklar, ölüme neden olan kalitesiz ilaç üretme ve satma, görevini yapmama ve kötüye kullanma gibi suçlardan yargılandı.
Mahkeme, aralarında şurubu ülkeye ithal eden "Kuramax Medikal" ve bu ilacın ülkede kullanılmasına izin veren "İlaç Standardizasyon Bilimsel Merkezi" yetkililerinin de bulunduğu 23 sanığı 2 yıl ila 20 yıl arasında değişen hapis cezasına çarptırdı.
Karara göre bazı sanıklar, ölen çocukların ailelerine tazminat ödeyecek, bazı sanıklar ise belirli bir süre yetkili kurumlarda çalışamayacak.
Mahkeme, Hint menşeli "Dok-1 Max" adlı öksürük şurubunun kullanılması sonucunda ülkede toplam 69 çocuğun vefat ettiğini belirledi.
Semerkant'ta söz konusu şurubu kullanan 18 çocuğun vefat etmesi üzerine soruşturma başlatmıştı.
Özbekistan Sağlık Bakanlığı da öksürük şurubunun bileşiminde zehirli "etilen glikol" tespit etmiş ve şurubun satışını yasaklamıştı.
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.