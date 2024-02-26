6 ilçede elektrikler kesilecek!

SEDAŞ gerçekleştireceği bakım ve onarım çalışmaları kapsamında yarın (27 Şubat Salı) Kandıra, Kartepe, Karamürsel, İzmit, Başiskele, Darıca olmak üzere 6 ilçede planlı elektrik kesintisi yapacak. Elektrik kesintisinin yaşanacağı bölgeler şu şekilde:
|KANDIRA
|KAYMAZ, SELIMKÖY, SELİMKÖY
|SAHTIYANLAR MEVKII, ŞAHTİYANLAR MEVKİİ KÜME EVL, ŞAHTİYANLAR MEVKİİ KÜME EVLER
|27.02. 2024
|09:00
|15:30
|KARTEPE
|KÖSEKÖY
|AKÇADAĞ SK., AKIN, AKIN SK., AŞKIN SK., ATİK SK., ATMACA SK., BEKTAŞ SK., BİLİN SK., DURAL, EDA SK., FEVZİ ÇAKMAK CD., GAZİ YASİN CD., GÜLISTAN, GÜLÜM SK., GÜMRÜK SK., HÜNKAR, IRMAK SK., KAZIM KARABEKİR CD., KÖROĞLU SK., KUDRET SK., OLCAY SK., ÖZEKLİ SK., RAUF ORBAY SK., SARICALAR, SARICALAR SK., SEVDA SK., TERZI GÖLÜ, YAZAR SK.
|27.02.2024
|09:00
|17:00
|KARAMÜRSEL
|AVCIKÖY, KIZDERBENT, SEMETLER, YALAKDERE
|ANADOLU, ANADOLU CD, ANADOLU CD., BAĞDAT, BAĞDAT CD., CANAN SK., ÇANAKKALE CD., DEĞİRMEN SK., ERİK SK., GÜLERSOY SK., İSTANBUL SK., KARTAL, KILIÇ SK., OBA, OBA SK., OVA SK., SARICALI SK., SEMETLER MERKEZ MEVKİİ KÜME EVLER, SERAP SK., VALIDE KÖPRÜ, VALIDE KÖPRÜ MEVKII, VALİDE KÖPRÜ CD., VALİDE KÖPRÜ MEVKİİ KÜME EVLER, VALİDE SULTAN CD., YALAK DERE, YALAK DERE CD., YESIL VADI, YEŞİL VADİ SK.
|27.02.2024
|09:30
|17:30
|İZMİT
|DÜĞMECİLER
|KUYU SK., TEZCAN SK.
|27.02.2024
|09:00
|17:00
|BAŞİSKELE
|SEHITEKREM, ŞEHİTEKREM
|AYAZMA CD., AYKUT, AYKUT SK., EKREM SK., GAZILER, GAZİLER CD., KADER, UYUM, UYUM SK.
|27.02.2024
|09:00
|13:00
|İZMİT
|SEPETÇI, SEPETÇİ, TEPEKÖY
|BARAJ MEVKII, BARAJ MEVKİİ, BARAJ MEVKİİ KÜME EVLER, SEPETÇILER YOLU, SEPETÇİ MERKEZ MEVKİİ, SEPETÇİ MERKEZ MEVKİİ KÜME EVLER, SEPETÇİLER YOLU SK.
|27.02.2024
|09:00
|17:00
|İZMİT
|ALİKAHYA ATATÜRK, BİBEROĞLU, ÇUBUKLUBALA, DAĞKÖY, DURHASAN, EMIRHAN, EMİRHAN, ESELER, KARADENİZLİLER
|BAHAR SK., BARAJ SK., BIBEROGLU, BİBEROĞLU CD., CENGIZ, CENGİZ SK., ÇARSIBASI, ÇARŞIBAŞI CD., ÇETİNKAYA SK., DAGKÖY MERKEZ MEVKII, DAĞKÖY AŞAĞI MEVKİİ KÜME EVLER, DAĞKÖY MERKEZ MEVKİİ KÜME EVLER, DURHASAN MERKEZ MEVKII, DURHASAN MERKEZ MEVKİİ KÜME EVLER, ESELER, ESELER CD., FATİH SK., GAZİ HACI SÜLEYMAN SK., HACI MAHMUT SK., HASANOGLU MEVKII, HASANOĞLU MEVKİİ, HASANOĞLU MEVKİİ KÜME EVLER, KAYACIK, KAYACIK SK., KESKİN SK., KOCAMAN SK., MEZARLIK SK, MÜCAHİT SK., ÖZBEK SK., PAPATYA SK., PORTAKALLAR SK., RECEPOGLU MEVKII, RECEPOĞLU MEVKİİ KÜME EVLER, SOFUOGLU MEVKII, SOFUOĞLU MEVKİİ KÜME EVLER, SOLAKLAR MEVKII, SOLAKLAR MEVKİİ KÜME EVLER, SUATLAR SK., ŞANTİYE YOLU SK, YÖRÜKLER MEVKII, YÖRÜKLER MEVKİİ KÜME EVLER
|27.02.2024
|09:00
|17:00
|KANDIRA
|AKÇAOVA, ÇALCA, KUBUZCU, SELAMETLI, SELAMETLİ
|ABDIPASA MEVKII, ABDİPAŞA MEVKİİ KÜME EVLER, AKÇAOVA MERKEZ MEVKII, AZAKLI MEVKII, AZAKLI MEVKII KÜME EVLER, AZAKLI MEVKİİ KÜME EVL, AZAKLI MEVKİİ KÜME EVLER, ÇALCA MERKEZ MEVKII, ÇALCA MERKEZ MEVKII KÜME EVLER, ÇALCA MERKEZ MEVKİİ KÜME EVLER, KOCAÇALCA MEVKII, KOCAÇALCA MEVKII KÜME EVLER, KOCAÇALCA MEVKİİ KÜME EVLER, KUBUZCU BÖCEKLER MEVKII, KUBUZCU BÖCEKLER MEVKİİ KÜME EVLER, TEPE KÖY MEVKİİ KÜME EVLER, TEPEKÖY MEVKII, TEPEKÖY MEVKİİ KÜME EVLER
|27.02.2024
|09:00
|17:00
|DARICA
|BAYRAMOGLU, BAYRAMOĞLU
|AKTAN SK., ASUDE, ASUDE SK., DRAMA SK., GÖKBEN, GÜLTÜRK, GÜLTÜRK SK., HANDAN, HANDAN SK., KARAKAŞ SK., LEVNİ SK., MIMAR SINAN, MİMAR SİNAN CD., MÜJDAT SK., NURTEN, NURTEN SK., OVA, ÖVER, ÖVER SK., SEVİNÇLİ SK., YAVUZ SELİM CD.
|27.02.2024
|09:00
|17:00
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın.
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.