Atatürk'e hakaret sonrası AKP'den açıklama

İlber Ortaylı’nın nikah şahidi olduğu, İkinci Abdülhamid’in torunu Orhan Osmanoğlu’nun kızı Berna Sultan Osmanoğlu’nun düğününde Atatürk’e yapılan hakaretler büyük tepkiye yol açmıştı.

AKP Sözcüsü Ömer Çelik MYK toplantısı sonrası düzenlediği toplantıda Mustafa Kemal Atatürk'e yapılan bu hakaterlere değindi. Çelik, şunları söyledi:

*Biz ne dini değerlerin istismarına ne de dini değerleri inciten birtakım açıklamalar yapılmasına müsaade ederiz.

*Bunlara karşı söylemimizi, duruşumuzu, siyasi mücadelemizi net bir şekilde ortaya koyarız. Çünkü vatandaşlarımızın sahip olduğu değerleri incitmeye hukuken de ahlaken de hiç kimsenin haklı yoktur.

"KARŞISINDA OLURUZ"

*Biz siyaseten bunlarla mücadele etme konusunda son derece tecrübeliyiz. Bundan sonrasında bu mücadelemizi sürdüreceğiz.

*Benzer şekilde devletimizin kurucusu ve ilk Cumhurbaşkanımız, Kurtuluş Savaşımızın Başkumandanı Gazi Mustafa Kemal Atatürk ile ilgili her türlü çirkin söylemin karşısında oluruz.

*Her türlü kötü sözün karşısında oluruz. Tarihin değerlendirilmesi, tarihin eleştirilmesi, tarihin tartışılması başka bir şeydir. Dünyadaki bütün liderlerin bulunduğu dönemlerde yaptıkları işler, imza attıkları siyasetler, işte kitaplar yazılır, filmler çekilir, tarihçiler tartışır, belgeler konuşur.



"ASLA KABUL EDİLEMEZ"

*Bu başka bir konudur. Zaten bütün demokrasilerde haktır bu. Bütün dünyada da bu şekilde olmaktadır. Ama devletimizin kurucu liderine Gazi Mustafa Kemal Atatürk'e karşı herhangi bir nefret söyleminin, herhangi bir kötü sözün meşrulaştırmasını asla kabul etmeyiz.

Bunların da tamamen karşısında oluruz ve bunlarla da mücadeleyi güçlü bir şekilde vermeye devam ederiz.