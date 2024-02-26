Murat Kurum mal varlığını açıkladı

AKP'nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Murat Kurum, Habertürk'te katıldığı programda açıklamalarda bulundu.

Mal varlığıyla ilgili oruya Murat Kurum, "Mal varlığımızı açıklamada herhangi bir sorunumuz yok. Ankara'da evimiz var. İstanbul'da evimiz var. 1 tane arabamız var. Biraz da borcumuz var. Mal varlığımız bu. Biraz borcumuz var. Ev aldığımız için o eve olan borcumuz var. 2 yıl daha borç ödeyeceğiz" dedi.

HEPSİ BU KADAR MI?

Sunucunun 'Hepsi bu kadar mı?' sorusu üzerine Kurum, gülerek “Evet, daha olması gerekiyor” yanıtını verdi.

Kaynak: sözcü