Murat Kurum mal varlığını açıkladı

AKP'nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Murat Kurum, Habertürk'te katıldığı programda açıklamalarda bulundu.
Mal varlığıyla ilgili oruya Murat Kurum, "Mal varlığımızı açıklamada herhangi bir sorunumuz yok. Ankara'da evimiz var. İstanbul'da evimiz var. 1 tane arabamız var. Biraz da borcumuz var. Mal varlığımız bu. Biraz borcumuz var. Ev aldığımız için o eve olan borcumuz var. 2 yıl daha borç ödeyeceğiz" dedi.
HEPSİ BU KADAR MI?
Sunucunun 'Hepsi bu kadar mı?' sorusu üzerine Kurum, gülerek “Evet, daha olması gerekiyor” yanıtını verdi.
Kaynak: sözcü
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.