EN'lerin fuarında ilk gün sona erdi

Kocaeli Üniversitesi ev sahipliğinde 26-27 Şubat tarihlerinde “EN’lerin Fuarında Sen de Yerini Al, Geleceğin Senin Elinde” mottosuyla Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisi koordinasyonunda, 15 üniversitenin paydaşlığı ve Kocaeli Valiliği ile Kocaeli Büyükşehir Belediyesi işbirliğinde düzenlenen Marmara Kariyer Fuarı, dopdolu ve yoğun ilgi gören ilk gününü, Monster Notebook Oyun Müzikleri Orkestrası'nın konseri ile tamamladı.

Kocaeli Kongre Merkezi ile Umuttepe Yerleşkesi'nde çok sayıda etkinliğin düzenlendiği ilk günün önemli konukları arasında İlber Ortaylı, Gürkan Uygun, Gri Koç gibi isimler yer aldı. Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisi tarafından koordine edilen “Yetenek Her Yerde” temasıyla 2019’da başlayan bölgesel kariyer fuarları, Türkiye’nin önde gelen kurum ve kuruluşlarıyla genç üniversite öğrencilerini ve mezunlarını bir araya getiriyor. Öğrencilere staj / iş fırsatlarına yönlendirmeyi amaçlayan Marmara Kariyer Fuarı, Türkiye’nin lider firmalarını öğrenciler ile buluşturuyor. Tüm gençlere öğrenim gördüğü üniversite adına bakılmaksızın birer yetenek olduklarının hissettirilmesi, istihdam konusunda fırsat eşitliği sağlanması ve genç istihdamının desteklenmesi, gençlerin işverenlerle etkileşimi artırılarak gençlerin reel sektörün beklentileri hakkında bilgileri artırılması ve kariyer farkındalıklarının yükseltilmesi amaçlanan fuar birçok etkinliğe de ev sahipliği yapıyor.

Etkinlikler kapsamında gençler mülakat simülasyonları, atölye ve workshoplar ile eğitsel, sanatsal ve kültürel faaliyetlere katılıyor. Alanında uzman kişiler ile söyleşilere katılıp, alanında lider firmaların temsilcileri ile buluşup staj ve iş imkanları bulabiliyorlar. İkinci günde de dolu dolu bir programı bulunan Marmara Kariyer Fuarı'nda Hülya Koçyiğit ve Okan Bayülgen gibi ünlü isimler yer alacak.