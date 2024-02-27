Bursa'nın Yıldırım ilçesinde 40 yaşındaki T.A. isimli kadın birkaç eşyasını almak için ayrıldığı eşi Murat D. ile daha önce birlikte yaşadıkları Hacivat Mahallesi C102 Sokak'taki eve gitti. Kadın ile 48 yaşındaki eski eşi arasında evin bahçesinde çardakta konuştukları sırada tartışma çıktı. Kavgaya dönüşen olayda, Murat D, iki çocuk annesi eski karısını silahla ateş ederek öldürdü, daha sonra aynı tabancayla hayatına son verdi. İhbar üzerine adrese giden polis ekipleri, çevrede güvenlik önlemleri alarak incelemelerde bulundu.Olay yerindeki çalışmaların ardından cenazeler, otopsi için Bursa Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı.
- Asayiş
Eski koca dehşeti: İki çocuk annesini öldürüp intihar etti
Bursa’da bir süre önce boşandığı iki çocuk annesi kadını öldüren kişi yaşamına son verdi.
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.