27 Şub 2024 - 00:44- Siyaset G:

Hürriyet'e destek! DEM Parti adayını çekti

DEM Parti, İzmit'te Fatma Kaplan Hürriyet’in CHP'den adaylığı netleşince kendi adayını çekti.

Cihat Polat
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Hürriyet'e destek! DEM Parti adayını çekti mask
Hürriyet'e destek! DEM Parti adayını çekti
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2019 yerel seçimlerinde İzmit’te aday çıkarmayarak CHP’nin adayı Fatma Kaplan Hürriyet’i destekleyen HDP, 31 Mart günü yapılacak yerel seçimlere DEM Parti çatısı altında gireceğini açıklamıştı. Parti içinde yapılan görüşmeler sonrası DEM Parti, İzmit Belediye Başkanlığına Avukat Gencer Demirkaya’yı aday göstermişti.

İZMİT'İN KAYBEDİLMESİNİ İSTEMİYORUZ

DEM Parti Kocaeli İl Başkanı Nuri Tan, İzmit ile ilgili kararlarını, “ İzmit Belediyesi’nin kaybedilmesini istemiyoruz. Bu yüzden İzmit Belediye Başkan adayımız Gencer Demirkaya ile görüştük ve adaylığını geri çekme kararı aldık. İzmit’te Fatma Kaplan Hürriyet’in adaylığını destekleyeceğiz.” diye açıkladı.

Hürriyet'e destek! DEM Parti adayını çekti
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27 Şub 2024 - 00:44 - Siyaset

Mahreç  Cihat Polat

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