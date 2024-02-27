Şevki Yılmaz hakkında suç duyurusu

ADD Ankara Şubeleri, Osmanlı Padişahı 2. Abdülhamit’in 4. kuşak torunu Berna Osmanoğlu’nun düğününde, “Osmanlı’yı süren soysuzları da lanetle anıyorum” sözleriyle Atatürk ve silah arkadaşlarını hedef alan eski Refah Partisi milletvekili ve Yeni Akit gazetesi yazarı Şevki Yılmaz hakkında dün suç duyurusunda bulundu.
Şube üyeleri Ankara Sıhhiye Adliyesi’nin önünde basın açıklaması yaptı. Ankara şubeleri adına açıklamalarda bulunan ADD Ümitköy-Çayyolu Şube Başkanı Özer Özcan, “Genç Türkiye Cumhuriyeti’ni kuranlar, son dönemde emsali görülmemiş bir saldırıya uğradılar. Bazı meczuplar, kurucular için soysuzluk ifadeleriyle birlikte lanetlemeye bile kalktılar. Atatürk’ü sadece özel günlerde ananlar, Cumhuriyetimizi kendi istedikleri çağdışı düzeni oluşturmak için her türlü gerici ve saldırgan saldırılara karşı ses çıkarmadı. Genç Türkiye Cumhuriyeti’ni ve Atatürk’ü korumak için her türlü iradeyi kullanırız. Bu Cumhuriyetin fertleri olarak irademiz tamdır” dedi.
‘DÜŞMANLAR ÖVÜLDÜ’
Şubeler, ayrı ayrı kendi imzalarıyla ortak suç duyurusunda bulundu.
Ortak suç duyurusunda şu ifadeler kullanıldı:
“Başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere bağımsızlık için Milli Mücadele’de topyekûn savaşmış kahramanlar alenen aşağılanmış, kuruluş döneminde düşmanla işbirliği yapanlar savunulmuştur.”
Dilekçede, yasalara göre Atatürk’ün anısına açıkça hakaret edilmesinin suç olduğu anımsatıldı.
Ayrıca dilekçede “ Türk milletini, Türkiye Cumhuriyeti’nin, Türkiye Büyük Millet Meclisi’ni ve devletin yargı organlarını alenen aşağılayan kişi, altı aydan iki yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır” dendi. Bunun yanı sıra Yılmaz’ın ifadelerinin de halkı kin ve düşmanlığa tahrik etme suçunu oluşturduğu da belirtildi.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Yorumlar
(2 )
Ilhan - aponun heykelini dikeceğiz diyenlere sesiniz niye cıkmıyor....bu ülkenin buyuklerine şehitlerine gazilerine hepimiz sahip ç ıkacağız.allah için birbirimizi seveceğiz.bazı düşmanlara prim vermeyeceğiz...
İzmitli - Ohhhh Çok sevindim. Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü her daim yücelteceğiz. Onun ilkelerinde yürüyeceğiz. Bu ve bunun gibi nefes alan nesnelerin sonu gelene kadar.
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.