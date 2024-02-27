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Tartıştığı eşini, bacanağını ve bacanağının oğlunu öldürdü

Adıyaman'da kan donduran bir olay meydana geldi... Tartıştığı eşini, bacanağını ve bacanağının 9 yaşındaki oğlunu öldürdü.

Anadolu Ajansı
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Tartıştığı eşini, bacanağını ve bacanağının oğlunu öldürdü mask

Adıyaman'ın Samsat ilçesinde bir kişi tartıştığı eşi, bacanağı ve bacanağının oğlunu tabancayla vurarak öldürdü.

Taşkuyu köyünde yaşayan Kasım A, henüz belirlenemeyen nedenle eşi ve bacanağıyla tartıştı.

Tartışmanın büyümesiyle Kasım A. yanında bulundurduğu tabancayla eşi Tuğba A, bacanağı Abidin A. ile bacanağının 9 yaşındaki oğlu Mustafa A'ya ateş ederek ağır yaraladı.112 Acil Servis ekiplerince, Samsat ve Kahta devlet hastaneleri ile Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan yaralılar müdahaleye rağmen kurtarılamadı.Olay yerinden kaçan şüphelinin yakalanması için çalışmalar sürerken, jandarma ekipleri köyde geniş güvenlik önlemi aldı.
# acil, eğitim, araştırma

27 Şub 2024 - 09:10 - Asayiş

Mahreç  Anadolu Ajansı

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