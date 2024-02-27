- Gündem

Tehlikeli bulunan Aile Sağlığı Merkezi’nin akıbeti ne olacak? Vatandaşlar tedirgin…

İddialara göre Gölcük 53 nolu Aile Sağlığı Merkezi binası yapılan incelemelerde tehlikeli bulunmuş buradaki sağlık merkezinin yeni bir yere taşınması için karar alınmış. Binanın başka bir yere taşınacağını öğrenen vatandaşlar ise binanın nereye gideceğini konusunda endişeli bekleyişi sürdürüyor.  

HABER MERKEZİ
HABER MERKEZİ Tüm Haberleri
Tehlikeli bulunan Aile Sağlığı Merkezi’nin akıbeti ne olacak? Vatandaşlar tedirgin… mask
Tehlikeli bulunan Aile Sağlığı Merkezi’nin akıbeti ne olacak? Vatandaşlar tedirgin…
Tehlikeli bulunan Aile Sağlığı Merkezi’nin akıbeti ne olacak? Vatandaşlar tedirgin…
+1
Haber albümü için resme tıklayın

İddialara göre Gölcük Değirmendere’de bulunan 53 nolu Aile Sağlığı Merkezi binası yapılan Karot incelemelerinde tehlikeli bulunmuş ve burada bulunan aile sağlığı merkezinin yeni bir yere taşınmasına karar verilmiş. Konuya ilişkin gazetemize konuşan bir vatandaş ise, “Bu binanın belli bir süre içerisinde taşınması söz konusu. Ne zaman nereye taşınacak bilmiyoruz. Aile sağlık merkezini kullanan vatandaşlar olarak bu duruma ilişkin bir an önce kamuoyunun aydınlatılmasını bekliyoruz. Buradaki birçok hasta bu merkezinin nereye gideceğini merak ediyor ve her biri bununla ilgili soru sormaya başladılar. Bende buradaki aile sağlık merkezinden yararlanan bir vatandaş olarak Gölcük İlçe Sağlık Müdürlüğü’ne soruyorum. Burası nereye taşınacak? Ne zaman taşınacak? Vatandaşlar olarak bu konuyla ilgili bilgilendirme istiyoruz” ifadelerini kullandı.  

Tehlikeli bulunan Aile Sağlığı Merkezi’nin akıbeti ne olacak? Vatandaşlar tedirgin…

Tehlikeli bulunan Aile Sağlığı Merkezi’nin akıbeti ne olacak? Vatandaşlar tedirgin…

Tehlikeli bulunan Aile Sağlığı Merkezi’nin akıbeti ne olacak? Vatandaşlar tedirgin…

Tehlikeli bulunan Aile Sağlığı Merkezi’nin akıbeti ne olacak? Vatandaşlar tedirgin…

# Gölcük 53 nolu Aile Sağlığı Merkezi, Gölcük Değirmendere, karar, sağlık, yeni

27 Şub 2024 - 09:16 - Gündem

Mahreç  Haber Merkezi

Son bir ayda kocaeligazetesi.com.tr sitesinde 4.018.433 gösterim gerçekleşti.

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

Günlük 0 TL'den başlayan fiyatlarla ilanınızı oluşturun yayınlayın

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL