Tehlikeli bulunan Aile Sağlığı Merkezi’nin akıbeti ne olacak? Vatandaşlar tedirgin…

İddialara göre Gölcük Değirmendere’de bulunan 53 nolu Aile Sağlığı Merkezi binası yapılan Karot incelemelerinde tehlikeli bulunmuş ve burada bulunan aile sağlığı merkezinin yeni bir yere taşınmasına karar verilmiş. Konuya ilişkin gazetemize konuşan bir vatandaş ise, “Bu binanın belli bir süre içerisinde taşınması söz konusu. Ne zaman nereye taşınacak bilmiyoruz. Aile sağlık merkezini kullanan vatandaşlar olarak bu duruma ilişkin bir an önce kamuoyunun aydınlatılmasını bekliyoruz. Buradaki birçok hasta bu merkezinin nereye gideceğini merak ediyor ve her biri bununla ilgili soru sormaya başladılar. Bende buradaki aile sağlık merkezinden yararlanan bir vatandaş olarak Gölcük İlçe Sağlık Müdürlüğü’ne soruyorum. Burası nereye taşınacak? Ne zaman taşınacak? Vatandaşlar olarak bu konuyla ilgili bilgilendirme istiyoruz” ifadelerini kullandı.
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.