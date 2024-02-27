Tevhid dergisine IŞİD soruşturması

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, IŞİD silahlı terör örgütünün Tevhid Dergisi adı altında Ankara yapılanması içinde bulundukları ve örgütsel faaliyetlerde bulundukları belirlenen 20 şahsın gözaltına alınmasına karar verildi.Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yaptığı açıklamada, "Terör Suçları Soruşturma Bürosu" tarafından yürütülen soruşturma kapsamında; Haklarında usulünce yapılan iletişimin tespiti ve fiziki takip sonucunda, DEAŞ silahlı terör örgütünün “Tevhid Dergisi” adı altında Ankara yapılanması içerisinde yer aldıkları ve örgütsel faaliyetlerde bulundukları tespit edilen 20 şüphelinin 27.02. 2024 tarihinden itibaren gözaltına alınmalarına karar verilmiştir.” İfadelerine yer verildi.Kamuoyuyla paylaşılan açıklamada, şüphelilerin tamamının yakalanmış olduğu ve işlemlerinin sürdüğü bildirildi.
Kaynak: yeniçağ
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın.
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.