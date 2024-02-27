Hürriyet, Temizlik İşleri Müdürlüğü amirleriyle bir araya geldi 



İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet, Gültepe Şantiyesinde Temizlik İşleri Müdürlüğünü ziyaret etti. Personelle görüşerek çalışmalarında kolaylık dileyen Başkan Hürriyet, amirlerle toplantı gerçekleştirdi. Başkan Yardımcısı Ünal Özmural, Koordinatörler Ozan Aksu ve Hakan Özkum, Temizlik İşleri Müdürü Cemal Derya ve Halkla İlişkiler Müdürü Gülşah Çubuklu’nun de yer aldığı toplantıda, personellerin daha verimli çalışması ve temizlik işlemlerinin geliştirilerek devam etmesi üzerine fikir alışverişinde bulunuldu.

EN İYİ HİZMETİ GÖTÜRMEK İÇİN

Başkan Hürriyet, vatandaşlara en iyi hizmeti götürmek adına çalışmaların titizlikle ve programlı olarak gerçekleştirilmesini istedi. Hürriyet, "İzmitliler hizmetin en iyisine layık. Halkın temiz bir çevrede yaşamlarını devam ettirmesi bizim için en önem verdiğimiz konulardan. Bundan dolayı çalışmalarımızı geliştirerek sürdürüyoruz" dedi.