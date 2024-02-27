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AKP'li Tutuş'tan Yahya Kaptan'a kapalı pazar vaadi

Yahya Kaptan Mahallesi’nde semt pazarında pazarcı esnafı ile bir araya gelen, taleplerini dinleyen Tutuş, “Göreve gelir gelmez derhal Yahya Kaptan’a kapalı pazar alanı yapılması için çalışmalara başlayacağız” dedi  

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AKP'li Tutuş'tan Yahya Kaptan'a kapalı pazar vaadi mask
AKP'li Tutuş'tan Yahya Kaptan'a kapalı pazar vaadi
AKP'li Tutuş'tan Yahya Kaptan'a kapalı pazar vaadi
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Cumhur İttifakı İzmit Belediye Başkan Adayı Muharrem Tutuş, seçim çalışmalarını sürdürüyor. AKP'lilerle birlikte karış karış gezen   Muharrem Tutuş, Yahya Kaptan semt pazarında esnafları gezerek hayırlı ve bereketli işler diledi.

5 YILDA TEK ÇİVİ ÇAKILMADI

Tutuş, pazar alanının üzerinin kapatılacağı, pazarcı esnafının ve vatandaşların daha güvenli ve huzurlu ortamlarda alışveriş yapabileceği müjdesini verdi. Gerçekleşen ziyaretlerde konuşan Tutuş: “ AK Parti Belediyeciliği zamanında İzmit’te çoğu pazarımızın üzeri kapatıldı. Geçtiğimiz beş yılda mevcut yönetim bu konuda tek bir çivi dahi çakmadı.

YAKIŞIR BİR KAPALI PAZAR OLACAK

Bırakın yenisini yapmayı, yapılan hizmetlere bile sahip çıkamadı. Biz daha önce yaptık. Yine, yeniden daha güzelini yapacağız. Yeni İzmit’te artık vatandaşlarımız, pazarcı esnafımız, daha güvenli, huzurlu ve temiz ortamlarda alışverişlerini yapacaklar. Yahya Kaptan mahallemize yakışır bir şekilde derhal kapalı pazar alanı yapacağız. Bu Yahya Kaptan Mahallemizde yaşayan vatandaşlarımızın hakkı bir lütuf değil” dedi.
# Yahya Kaptan, Muharrem Tutuş, yeni, seçim, AKP, cumhur ittifakı

27 Şub 2024 - 09:32 - Siyaset

Mahreç  Haber Merkezi

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Yorumlar

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Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

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