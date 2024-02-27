Türk tekstil devi iflasın pençesinde

Ekonomideki daralma, halkın alım gücünü düşürürken, işletmeleri de zor duruma soktu. Kredi faizlerinin artması, likidite krizini derinleştirirken, tekstil sektöründe peş peşe konkordato ve iflas haberleri geldi.

Tekstil sektörünün olumsuz etkilendiği bu dönemde, Gaziantep’te fason iplik bükümü yapan Busoft İplik Sanayi Ve Ticaret Limited Şirketi de konkordato başvurusunda bulundu.

Şirket, polyester, fdy, teksturize, floş ve asetat ipliklerini modern tesislerinde büküm ve paketleme işlemlerini yapabiliyordu.



T.C. GAZİANTEP 1. ASLİYE TİCARET MAHKEMESİ BAŞKANLIĞINDAN ESAS NO : 2023/785 Esas -Gaziantep Ticaret Sicil Müdürlüğünün 44585sicil numarasında kayıtlı davacı Busoft İplik Sanayi Ve Ticaret Limited Şirketi hakkında -Gaziantep Ticaret Sicil Müdürlüğünün 25349sicil numarasında kayıtlı davacı Turan Makine Metal Ve Plastik İmalat Sanayi Ticaret Limited Şirketi hakkında-30634611778T.C. Kimlik Numaralı Mehmet Akif Turan hakkında, -11375253984 T.C. Kimlik Numaralı Tunahan Büyükkonuklu hakkında verilen ve 15.02. 2024 tarihinde bitecek olan geçici mühlet kararının, 15.02.2024 tarihinden itibaren 2 AY DAHA UZATILMASINA -Bu dosya sebebiyle daha önce alınan tedbir kararlarının devamına -Daha önce atanan geçici komiserler olan hukukçu bilirkişi Doç. Dr. Öğretim üyesi Tayfun Ercan, Yeminli Mali Müşavir - Bağımsız Denetçi Nurullah Çuhadar ve Prof. Dr.Öğretim Üyesi Mehmet Şentürk’ün görevlerinin 15.04.2024 tarihine kadar sürmesine -Alacaklıların, ilan tarihinden itibaren yedi gün içinde dilekçeyle konkordato mühleti verilmesine gerek olmadığını delilleriyle birlikte belirterek mahkemeden konkordato talebinin reddedilmesini isteyebilecekleri, -Davacı şirketlerin ve gerçek kişilerin ödemelerinin komiserlerin İZNİNE bağlı olmasına karar verilmiştir.02/02/2024

Kaynak: yeniçağ