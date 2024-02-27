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Eskiyen Gölkay Park'ına orijinal Bıçkıdere Göleti adı verilecek

Gölkay Park’a yeniden hayat veren İzmit Belediyesi, göletin orijinal adı olan Bıçkıdere Göleti ismini de yaşatarak, Cumhuriyetimizin 100’üncü yılı anısına tesisi 100. Yıl Parkı Bıçkıdere Göleti olarak kullanıma açacak 

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Eskiyen Gölkay Park'ına orijinal Bıçkıdere Göleti adı verilecek mask
Eskiyen Gölkay Park'ına orijinal Bıçkıdere Göleti adı verilecek
Eskiyen Gölkay Park'ına orijinal Bıçkıdere Göleti adı verilecek
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Gölkay Park’ı yeniden İzmitlilere kazandıracak olan İzmit Belediyesi, yenileme çalışmaları sonrası eşsiz güzelliğiyle İzmit ve bölgenin yeni cazibe merkezi olacak projede son aşamaya geldi. Yeşil ve mavinin kusursuz uyumu, eşsiz mimari stiliyle yeni bir kimlik kazanan alan, orijinal adı Bıçkıdere olan göletin adını yeniden taşıyarak "100. Yıl Parkı Bıçkıdere Göleti" adıyla, Cumhuriyetimizin 100. yılına özel bir armağan olacak.

BENZERSİZ ATMOSFER

Yenilenen kıyı bandı ve kesintisiz yürüyüş yollarıyla doğayla iç içe yeni nesil bir yaşam alanı sunan proje, yaklaşık 4 bin metrekarelik ferah bir alandan oluşuyor. 100. Yıl Parkı Bıçkıdere Göleti 10 adet bağımsız kafe, sosyal alanları, seyir terasları, ağaçlı meydanı, çocuk oyun alanlarıyla İzmitliler için göl manzarası eşliğinde benzersiz bir atmosfer sunacak.
# yeni, İzmit belediyesi, çocuk, proje

27 Şub 2024 - 09:40 - Yaşam

Mahreç  Haber Merkezi

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