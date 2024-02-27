Halil Konakçı, İslam hoşgörü dini diyenlere 'Kılıcımın altında hoşgörü var' dedi

Yaptığı vaazlar ile sürekli Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk, Cumhuriyet ve laiklik karşıtı ifadeler kullanan, Atatürk’ün kurduğu Diyanet’ten maaş alan Halil Konakçı bu defa İslam hoşgörü dinidir diyenlere karşı konuştu. Sosyal medyada yayılan son videosunda İslam dinine mensup olmayanlara karşı hoşgörü olmayacağını belirten Konakçı, başka dine mensup olanların Müslüman oldukları takdirde hoşgörü göreceğini belirtti.
Hoşgörü diyerek kafalarının yıkandıklarını belirten Konakçı, bu sözler ile imanlarındaki cihad ruhunun alındığını söyledi. Konakçı’nın bu skandal sözleri sosyal medyada gündem olurken kendisine yönelik, “Bu defa kafa kesen IŞİD’ciler gibi konuştu” yorumu yapıldı.
İŞTE O SKANDAL İFADELER:
“İslam dini hoşgörü dini… Bizi böyle sakıza çevirmek istediler, kafamızı yıkadılar, beynimizi yıkadılar! İmanımızdaki cihat ruhunu aldılar böyle diye diye. Hoşgörü yok! Kafire hoşgörü falan yok. Ne zaman hoşgörü var, Müslüman olursa hoşgörü var. Ne zaman hoşgörü var, kılıcımın altında haracını öderse var hoşgörü."
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Yorumlar
(3 )
Lazo - Dikkat et o kılıcı münasip bir yerine monte etmesinlerrrr.
Mb - Yobazın önde gideni Allaha şirk koşuyor lawrencenin torunların dan buda
Iso - Değerli yorumcu kardeşim, böyle kişilere ihtiyacı yok ülkemizin. Bu gibi densizlerle dolu İslam alemi ve tamamı da yerlerde sürünüyor o ülkeler. Huzur içinde olan bir karış İSLAM toprağı göster bana, gösteremezsin.
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Müslüman toplumlar, İslam'ın çok katı olarak yaşandığı günlerden bugünlere geldi. Daha katı olmak çözüm olsaydı, sorun o gün çözülürdü. Önümüzde tek bir çözüm olduğunu söyler otoriteler; İslam'ı, YUMUŞAK ve SICAK bir dokunuş olarak konumlandırmamız gerekiyor. İnsanın özelliği, ''biliyor'' değil ''öğrenebiliyor'' olmasıdır. Felsefe, önyargıları ve önkabulleri aşma sanatı değil mi? Eğer, birlikte müspet bir değişim başlatabilirsek bu İslam'a büyük bir itibar kazandırır. DİNini korumak, onun hamiyetini muhafaza etmek istiyorsan TUTUCU olma şansın yoktur. Sonsuz varlık olmaya atacağın ilk adım, sınırsız düşünmektir. Pencerendeki manzaranın güzelliği, senin hayata ne kadar geniş bakabildiğinle bağlantılıdır. Ne kadar çok düşünürsen, elinde Allah’ı sevmek için o kadar fazla sebebin olacaktır. Allah, bu yüzden eleştiriye açıktır. NE KADAR ÇOK SORARSAN, Allah’tan O KADAR ÇOK YANIT ALIRSIN. Ne kadar bildiğin, sorularına ne kadar yanıt aldığındır. DİNini seven herkesin, onu canlı ve çağdaş tutmak için elinden geleni yapmak zorunda olduğu önemli günler yaşıyoruz. Sence 21. yüzyılın Müslümanları üzerlerine düşen sorumluluğun farkındalar mı? Asla! Ama tamamı kendilerini CENNETMEKAN zannetmekteler. Cennet bir labirenttir. İyimserlik, kişisel cennettir. Onun içinden sadece aklını kullananlar çıkabilir.
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Tepede her gün farklı bir şekle, her gün farklı bir renge bürünen bir gökyüzü var. Aşağıdaysa hiç değişmemekle ÖVÜNEN insanlar...
Tahammülsüz - Nerde allaha şirk koşuyo adam müslümana değil gayrimüslim olanlardan bahsediyo yani türkiyede ve dünyada islâma karşı olan islam ülkelerinde kan döken gavurlara siyonizmin köpeklerine acımak yok diyo nerenizle dinleyip nerenizle anladığınız meçhul
Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.