Halil Konakçı, İslam hoşgörü dini diyenlere 'Kılıcımın altında hoşgörü var' dedi

Iso - @Mb 01 nolu yoruma cevabı: Değerli yorumcu kardeşim, böyle kişilere ihtiyacı yok ülkemizin. Bu gibi densizlerle dolu İslam alemi ve tamamı da yerlerde sürünüyor o ülkeler. Huzur içinde olan bir karış İSLAM toprağı göster bana, gösteremezsin.

*

Müslüman toplumlar, İslam'ın çok katı olarak yaşandığı günlerden bugünlere geldi. Daha katı olmak çözüm olsaydı, sorun o gün çözülürdü. Önümüzde tek bir çözüm olduğunu söyler otoriteler; İslam'ı, YUMUŞAK ve SICAK bir dokunuş olarak konumlandırmamız gerekiyor. İnsanın özelliği, ''biliyor'' değil ''öğrenebiliyor'' olmasıdır. Felsefe, önyargıları ve önkabulleri aşma sanatı değil mi? Eğer, birlikte müspet bir değişim başlatabilirsek bu İslam'a büyük bir itibar kazandırır. DİNini korumak, onun hamiyetini muhafaza etmek istiyorsan TUTUCU olma şansın yoktur. Sonsuz varlık olmaya atacağın ilk adım, sınırsız düşünmektir. Pencerendeki manzaranın güzelliği, senin hayata ne kadar geniş bakabildiğinle bağlantılıdır. Ne kadar çok düşünürsen, elinde Allah’ı sevmek için o kadar fazla sebebin olacaktır. Allah, bu yüzden eleştiriye açıktır. NE KADAR ÇOK SORARSAN, Allah’tan O KADAR ÇOK YANIT ALIRSIN. Ne kadar bildiğin, sorularına ne kadar yanıt aldığındır. DİNini seven herkesin, onu canlı ve çağdaş tutmak için elinden geleni yapmak zorunda olduğu önemli günler yaşıyoruz. Sence 21. yüzyılın Müslümanları üzerlerine düşen sorumluluğun farkındalar mı? Asla! Ama tamamı kendilerini CENNETMEKAN zannetmekteler. Cennet bir labirenttir. İyimserlik, kişisel cennettir. Onun içinden sadece aklını kullananlar çıkabilir.

*

Tepede her gün farklı bir şekle, her gün farklı bir renge bürünen bir gökyüzü var. Aşağıdaysa hiç değişmemekle ÖVÜNEN insanlar...