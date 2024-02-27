MİT’ten Suriye’de nokta terör operasyonu

Millî İstihbarat Teşkilatı, terör örgütü YPG/YPJ’nin sözde sorumlularından biri olan Suriye uyruklu Emine Seyid Ahmed’i Kamışlı'da etkisiz hale getirdi.
Emine Seyid Ahmed, Türk güvenlik güçlerine yönelik eylemlerin planlayıcısı olarak biliniyordu. Terör eylemlerine katıldığı da belirlenen Ahmed, MİT’in listesinde yer alıyordu. “Azadi Derik” kod isimli Emine Seyid Ahmed hakkında istihbarat sonrasında, MİT, operasyon için düğmeye bastı. Faaliyetleri kontrol altında tutulan Ahmed, nokta operasyonla etkisiz hale getirildi.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.