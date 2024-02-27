Kocaeli hava durumu nasıl olacak? Sıcaklık düşüyor mu?

Kocaeli hava durumu nasıl olacak? Kocaeli'de yağış olacak mı? Kocaeli hava durumu vatandaşlar tarafından merak ediliyor. 27 Şubat Salı Kocaeli'de hava sıcaklığı ne kadar olacak? Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün verilerine göre bugün Kocaeli'de hava sıcaklığı en düşük 10, en yüksek 19 derece olacak. İşte güncel hava durumu: