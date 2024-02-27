Türkiye'nin yıldızı, "EURO 2024'te parlayacak 10 isim" listesine girdi

Birleşik Krallık merkezli Guardian gazetesi, yazın Almanya'nın ev sahipliğinde düzenlenecek EURO 2024'te parlamaya aday 20 yaş ve altı 10 futbolcuyu seçti. Gazetenin listesinde Türkiye A Milli Futbol Takımı'ndan Kenan Yıldız da yer aldı. Gazete tarafından "yıldızlığın eşiğinde" kategorisinde değerlendirilen 18 yaşındaki Kenan Yıldız'ın 2022 yazında Bayern Münih'ten Juventus'a transferinin akıllıca bir tercih olduğuna dikkat çekildi. Guardian, bu sezon Juventus formasıyla birçok karşılaşmaya ilk 11'de başlayan Kenan Yıldız'ı Serie A'nın en heyecan verici hücumcularından biri olarak tanımladı.

Kenan Yıldız geçen kasımda Berlin'de Almanya'yla oynanan hazırlık maçında ilk kez milli formayla gol sevinci yaşamıştı.

Milli futbolcu, bu sezon Juventus formasıyla 14 lig maçında toplam 465 dakika süre aldı ve bir gol attı.

Guardian'ın EURO 2024'te parlayacak 20 yaş ve altı 10 yıldız listesinin tepesinde İngiltere'nin turnuvadaki en önemli kozlarından biri olacak Jude Bellingham yer aldı.

Listede Bellingham'ı, Almanya'dan Florian Wirtz, Hollanda'dan Xavi Simons, Portekiz'den Antonio Silva, İtalya'dan Giorgio Scalvini ve Slovenya'dan Benjamin Sesko takip etti.

Listede Kenan Yıldız'la birlikte, "yıldızlığın eşiğinde" kategorisinde değerlendirilen isimlerse, Fransa'dan Warren Zaïre-Emery, Belçika'dan Arthur Vermeeren ve İspanya'dan Lamine Yamal oldu.

Bakalım kupanın yıldızı bizim Kenan mı olacak ?..