Bunu biliyor muydunuz?: Top-Pakistan !..

Dünyadaki futbol toplarının yüzde 70'e yakını Pakistan'da, büyük oranda el işçiliği kullanılarak üretiliyor. Pencap eyaletine bağlı Sialkot şehrindeki fabrika, 20 Kasım'da Katar'da başlayan Dünya Kupası'nda kullanılan Adidas marka resmi topların üretiminden de sorumluydu. Ülkenin önde gelen sanayi bölgelerinden biri olan şehirde yer alan fabrikada yaklaşık 60 bin kişi çalışıyor. Bu da şehir nüfusunun neredeyse yüzde 8'ine denk geliyor. 1000 civarı fabrikanın yer aldığı şehirdeki imalathanede üretilen topların yüzde 80'inde el işçiliği kullanıyor. Bu şekilde dikişlenen toplar, makinada üretilenlere kıyasla daha dayanıklı ve daha yüksek aerodinamik dengeye sahip.