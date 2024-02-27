27 Şub 2024 - 10:24- Spor G:

Bunu biliyor muydunuz?: Top-Pakistan !..

Hakan Yağcıoğlu
Hakan Yağcıoğlu Tüm Haberleri
Bunu biliyor muydunuz?: Top-Pakistan !.. mask

Dünyadaki futbol toplarının yüzde 70'e yakını Pakistan'da, büyük oranda el işçiliği kullanılarak üretiliyor. Pencap eyaletine bağlı Sialkot şehrindeki fabrika, 20 Kasım'da Katar'da başlayan Dünya Kupası'nda kullanılan Adidas marka resmi topların üretiminden de sorumluydu. Ülkenin önde gelen sanayi bölgelerinden biri olan şehirde yer alan fabrikada yaklaşık 60 bin kişi çalışıyor. Bu da şehir nüfusunun neredeyse yüzde 8'ine denk geliyor. 1000 civarı fabrikanın yer aldığı şehirdeki imalathanede üretilen topların yüzde 80'inde el işçiliği kullanıyor. Bu şekilde dikişlenen toplar, makinada üretilenlere kıyasla daha dayanıklı ve daha yüksek aerodinamik dengeye sahip.
# büyük, yüksek

27 Şub 2024 - 10:24 - Spor

Mahreç  Hakan Yağcıoğlu

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