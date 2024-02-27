27 Şub 2024 - 10:25- Spor G:

Sahaya girip oyunculara saldıran şahısa ağır ceza verin, ama sebebi araştırın !

Hakan Yağcıoğlu
Hakan Yağcıoğlu Tüm Haberleri
Sahaya girip oyunculara saldıran şahısa ağır ceza verin, ama sebebi araştırın ! mask

İzmir’de, U16 Gelişim Ligi 4'üncü Grup'ta dün oynanan Bornova 1877-Altay maçında sahaya girerek Altaylı oyunculara saldıran şahıs yakalandı. İzmir’de, U16 Gelişim Ligi 4. Grup'ta Bornova İlçe Stadyumu’nda oynanan Bornova 1877-Altay maçına yine şiddet damga vurdu. Müsabakanın oynandığı sıralarda Göztepeli olduğu iddia edilen bir taraftar, sahaya girerek ilk olarak oyunculardan aldığı topu dışarıya doğru attı. Daha sonra bununla yetinmeyen futbol holiganı, Altaylı oyuncuların üzerine yürüdü ve ardından da bir oyuncuya fiziksel şiddet uyguladı. Tribünde yer alan kişiler ise bu anlar cep telefonu kameralarıyla çekerek sosyal medyaya yükledi. Burada yapılması gereken, 20 yaşındaki çocuğun, 15 yaşındaki çocuğu dövecek kadar gözü nasıl karardı veya karartıldı?..

27 Şub 2024 - 10:25 - Spor

Mahreç  Hakan Yağcıoğlu

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