Kocaeli veteranlarından kardeş Eskişehir’e moral: Helal size Körfezli Veteranlar

ÜNLÜLER BİR ARAYA GELDİ
Eskişehir Veteran Takımı, dostluk maçı için bir araya geldiği Kocaeli Veteranları ile Yeni Eskişehir Stadyumu’nda karşılaştı. Takımlardaki oyunculardan en gencinin 40 yaşında olduğu müsabakayı Eskişehir Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu Başkanı Sadri Atam, TÜFAD Şube Başkanı Ahmet Bingöl ve Eskişehirspor’un eski başkanı Mehmet Şimşek tribünden takip etti. Volkan Şahinkol, Ufuk Cıbırlar ve Mehmet Göce’nin de içinde olduğu Eskişehir Veteran Takımı, bu maç ile Veteranlar Özel Ligi’ne hazırlanırken, karşılaşma öncesi takımlar karşılıklı olarak birbirine plaket, milli forma ve çiçek hediye etti.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.