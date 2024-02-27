Kocaeli veteranlarından kardeş Eskişehir’e moral: Helal size Körfezli Veteranlar

ÜNLÜLER BİR ARAYA GELDİ

Eskişehir Veteran Takımı, dostluk maçı için bir araya geldiği Kocaeli Veteranları ile Yeni Eskişehir Stadyumu’nda karşılaştı. Takımlardaki oyunculardan en gencinin 40 yaşında olduğu müsabakayı Eskişehir Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu Başkanı Sadri Atam, TÜFAD Şube Başkanı Ahmet Bingöl ve Eskişehirspor’un eski başkanı Mehmet Şimşek tribünden takip etti. Volkan Şahinkol, Ufuk Cıbırlar ve Mehmet Göce’nin de içinde olduğu Eskişehir Veteran Takımı, bu maç ile Veteranlar Özel Ligi’ne hazırlanırken, karşılaşma öncesi takımlar karşılıklı olarak birbirine plaket, milli forma ve çiçek hediye etti.