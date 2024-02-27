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Kocaeli veteranlarından kardeş Eskişehir’e moral: Helal size Körfezli Veteranlar

Kocaelispor ve Eskişehir’in emektar futbolcuları bir araya geldi. Eskişehirli veteran futbolcular, Kocaeli veteranları ile bir araya gelerek Veteranlar Özel Ligi’ne hazırlanmak amacıyla dostluk maçı gerçekleştirdi

İhlas Haber Ajansı
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Kocaeli veteranlarından kardeş Eskişehir’e moral: Helal size Körfezli Veteranlar mask
Kocaeli veteranlarından kardeş Eskişehir’e moral: Helal size Körfezli Veteranlar
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ÜNLÜLER BİR ARAYA GELDİ

Eskişehir Veteran Takımı, dostluk maçı için bir araya geldiği Kocaeli Veteranları ile Yeni Eskişehir Stadyumu’nda karşılaştı. Takımlardaki oyunculardan en gencinin 40 yaşında olduğu müsabakayı Eskişehir Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu Başkanı Sadri Atam, TÜFAD Şube Başkanı Ahmet Bingöl ve Eskişehirspor’un eski başkanı Mehmet Şimşek tribünden takip etti. Volkan Şahinkol, Ufuk Cıbırlar ve Mehmet Göce’nin de içinde olduğu Eskişehir Veteran Takımı, bu maç ile Veteranlar Özel Ligi’ne hazırlanırken, karşılaşma öncesi takımlar karşılıklı olarak birbirine plaket, milli forma ve çiçek hediye etti.
# yeni

27 Şub 2024 - 10:28 - Spor

Mahreç  İhlas Haber Ajansı

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