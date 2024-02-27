İl olabilecek ilçeler belli oldu! Kocaeli'den ilçeler listede yer aldı mı?

Türkiye'de 81 il ve 922 ilçe yer alıyor. Ancak bazı ilçeler, normalden daha büyük ve nüfuslu olmalarıyla dikkat çekiyor. Bu ilçeler arasında "İl olabilecek ilçeler" araştırması yapıldı ve potansiyel il adayları belirlendi. Mevcut bir ilçenin il olabilmesi için sadece nüfus yoğunluğu değil, bağlı olduğu ilin merkez ilçesine uzaklığı, sosyo-ekonomik koşullar gibi faktörler de önem taşıyor. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, gerçekten il olmak için en iyi koşullara sahip olan 25 ilçe şu şekilde sıralanıyor:

Adana’nın Kozan İlçesi - Nüfus: 129.985

Adıyaman’ın Kahta İlçesi - Nüfus: 120.378

Ankara’nın Polatlı İlçesi - Nüfus: 122.424

Balıkesir’in Bandırma İlçesi - Nüfus: 149.469

Balıkesir’in Edremit İlçesi - Nüfus: 121.437

Diyarbakır’ın Ergani İlçesi - Nüfus: 126.824

Hakkari’nin Yüksekova İlçesi - Nüfus: 112.826

Kahramanmaraş’ın Elbistan İlçesi - Nüfus: 142.783

Kırklareli’nin Lüleburgaz İlçesi - Nüfus: 145.263

Konya’nın Ereğli İlçesi - Nüfus: 142.818

Mardin’in Midyat İlçesi - Nüfus: 108.242

Şırnak’ın Cizre İlçesi - Nüfus: 133.908

Muğla’nın Fethiye İlçesi - Nüfus: 151.474

Aydın’ın Nazilli İlçesi - Nüfus: 153.879

Manisa’nın Akhisar İlçesi - Nüfus: 166.129

Van’ın Erciş İlçesi - Nüfus: 173.203

Zonguldak’ın Ereğli İlçesi - Nüfus: 174.619

Antalya’nın Manavgat İlçesi - Nüfus: 224.664

Hatay’ın İskenderun İlçesi - Nüfus: 246.639

Şanlıurfa’nın Siverek İlçesi - Nüfus: 250.100

Tekirdağ’ın Çorlu İlçesi - Nüfus: 253.551

Bursa’nın İnegöl İlçesi - Nüfus: 255.032

Antalya’nın Alanya İlçesi - Nüfus: 294.558

Tarsus, Mersin - Nüfus: 329.494