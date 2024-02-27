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İl olabilecek ilçeler belli oldu! Kocaeli'den ilçeler listede yer aldı mı?

İl olabilecek ilçelerin nüfus ve diğer kriterlere göre sıralandığı araştırma sonuçları açıklandı. İşte yeni il adayları!

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İl olabilecek ilçeler belli oldu! Kocaeli'den ilçeler listede yer aldı mı? mask

Türkiye'de 81 il ve 922 ilçe yer alıyor. Ancak bazı ilçeler, normalden daha  büyük ve nüfuslu olmalarıyla dikkat çekiyor. Bu ilçeler arasında "İl olabilecek ilçeler" araştırması yapıldı ve potansiyel il adayları belirlendi. Mevcut bir ilçenin il olabilmesi için sadece nüfus yoğunluğu değil, bağlı olduğu ilin merkez ilçesine uzaklığı, sosyo-ekonomik koşullar gibi faktörler de önem taşıyor. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, gerçekten il olmak için en iyi koşullara sahip olan 25 ilçe şu şekilde sıralanıyor:

Adana’nın Kozan İlçesi - Nüfus: 129.985

Adıyaman’ın Kahta İlçesi - Nüfus: 120.378

Ankara’nın Polatlı İlçesi - Nüfus: 122.424

Balıkesir’in Bandırma İlçesi - Nüfus: 149.469

Balıkesir’in Edremit İlçesi - Nüfus: 121.437

Diyarbakır’ın Ergani İlçesi - Nüfus: 126.824

Hakkari’nin Yüksekova İlçesi - Nüfus: 112.826

Kahramanmaraş’ın Elbistan İlçesi - Nüfus: 142.783

Kırklareli’nin Lüleburgaz İlçesi - Nüfus: 145.263

Konya’nın Ereğli İlçesi - Nüfus: 142.818

Mardin’in Midyat İlçesi - Nüfus: 108.242

Şırnak’ın Cizre İlçesi - Nüfus: 133.908

Muğla’nın Fethiye İlçesi - Nüfus: 151.474

Aydın’ın Nazilli İlçesi - Nüfus: 153.879

Manisa’nın Akhisar İlçesi - Nüfus: 166.129

Van’ın Erciş İlçesi - Nüfus: 173.203

Zonguldak’ın Ereğli İlçesi - Nüfus: 174.619

Antalya’nın Manavgat İlçesi - Nüfus: 224.664

Hatay’ın İskenderun İlçesi - Nüfus: 246.639

Şanlıurfa’nın Siverek İlçesi - Nüfus: 250.100

Tekirdağ’ın Çorlu İlçesi - Nüfus: 253.551

Bursa’nın İnegöl İlçesi - Nüfus: 255.032

Antalya’nın Alanya İlçesi - Nüfus: 294.558

Tarsus, Mersin - Nüfus: 329.494

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27 Şub 2024 - 10:35 - Gündem

Mahreç  Haber Merkezi

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Yorumlar

(1)
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Yıldırım41 - 922 tane ilçemizin tamamı il olsun, memleketimin insanları mutlu olsun yeter.

Ülkemize getireceği maddi külfet hiç önemli değil, önemli olan insanımız mutluluğu!

Yanıtla . 1Beğen . 0Beğenme 27 Şubat 11:34

Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

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