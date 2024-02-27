İl olabilecek ilçeler belli oldu! Kocaeli'den ilçeler listede yer aldı mı?

Türkiye'de 81 il ve 922 ilçe yer alıyor. Ancak bazı ilçeler, normalden daha büyük ve nüfuslu olmalarıyla dikkat çekiyor. Bu ilçeler arasında "İl olabilecek ilçeler" araştırması yapıldı ve potansiyel il adayları belirlendi. Mevcut bir ilçenin il olabilmesi için sadece nüfus yoğunluğu değil, bağlı olduğu ilin merkez ilçesine uzaklığı, sosyo-ekonomik koşullar gibi faktörler de önem taşıyor. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, gerçekten il olmak için en iyi koşullara sahip olan 25 ilçe şu şekilde sıralanıyor:
Adana’nın Kozan İlçesi - Nüfus: 129.985
Adıyaman’ın Kahta İlçesi - Nüfus: 120.378
Ankara’nın Polatlı İlçesi - Nüfus: 122.424
Balıkesir’in Bandırma İlçesi - Nüfus: 149.469
Balıkesir’in Edremit İlçesi - Nüfus: 121.437
Diyarbakır’ın Ergani İlçesi - Nüfus: 126.824
Hakkari’nin Yüksekova İlçesi - Nüfus: 112.826
Kahramanmaraş’ın Elbistan İlçesi - Nüfus: 142.783
Kırklareli’nin Lüleburgaz İlçesi - Nüfus: 145.263
Konya’nın Ereğli İlçesi - Nüfus: 142.818
Mardin’in Midyat İlçesi - Nüfus: 108.242
Şırnak’ın Cizre İlçesi - Nüfus: 133.908
Muğla’nın Fethiye İlçesi - Nüfus: 151.474
Aydın’ın Nazilli İlçesi - Nüfus: 153.879
Manisa’nın Akhisar İlçesi - Nüfus: 166.129
Van’ın Erciş İlçesi - Nüfus: 173.203
Zonguldak’ın Ereğli İlçesi - Nüfus: 174.619
Antalya’nın Manavgat İlçesi - Nüfus: 224.664
Hatay’ın İskenderun İlçesi - Nüfus: 246.639
Şanlıurfa’nın Siverek İlçesi - Nüfus: 250.100
Tekirdağ’ın Çorlu İlçesi - Nüfus: 253.551
Bursa’nın İnegöl İlçesi - Nüfus: 255.032
Antalya’nın Alanya İlçesi - Nüfus: 294.558
Tarsus, Mersin - Nüfus: 329.494
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Yorumlar
(1 )
Yıldırım41 - 922 tane ilçemizin tamamı il olsun, memleketimin insanları mutlu olsun yeter.
Ülkemize getireceği maddi külfet hiç önemli değil, önemli olan insanımız mutluluğu!
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.