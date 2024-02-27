1 hafta ara verilmişti! 5 bin işçiyi ilgilendiren toplantının görüşmeleri tekrar başladı

Lastik-İş Sendikası’nın örgütlü olduğu Brissa, Prometeon ve Pirelli’de çalışan 5 bin işçiyi ilgilendiren toplu iş sözleşmesinin beşinci oturumu Tryp By Wyndham’da saat 10’da başladı. TİS’in çekişmeli gergin geçen dördüncü oturumunda Lastik-İş Genel Başkanı Alaaddin Sarı, “Ciddi ciddi geliyorsanız ciddi ciddi görüşmeler yapmak istiyorsanız buyurun gelin, eğer bir dahaki hafta da aynı mantık çerçevesinde geliyorsanız asla bunu kabul etmeyeceğimizi ifade ettik” ifadelerini kullanmıştı.

İSTENEN ZAM ORANI YÜZDE 111

Sendika tarafından işverene verilen taslakta ilk 6 ay üretim işçilerine yüzde 111, destek hizmetleri işçilerine ise yüzde 170 oranında zam talep edildi. Üretim ve destek hizmetleri işçilerine ikinci 6 ay enflasyon artı enflasyon, üçüncü 6 ay enflasyon artı enflasyon artı 2 puan, dördüncü 6 ay enflasyon artı enflasyon artı 2 puan zam talep etti. Sendika aynı zamanda asgari ücretin enflasyonun üzerinde çıkması halinde o farkın da işçilere yansıtılmasını istedi.

TOPLANTIYA EKSİKSİZ KATILIM GERÇEKLEŞTİ

Toplantıya; Lastik-İş Genel Başkanı Alaaddin Sarı, genel merkez yöneticileri, Kocaeli Şube yöneticileri ve iş yeri temsilcilerinin hazır bulunduğu toplantıya işverenleri temsilen Brisa İnsan Kaynakları Genel Müdür Yardımcısı Tuğba Gök Nam, İnsan Kaynakları Direktörü Neslihan Eroğlu, Çalışma İlişkileri Müdürü Murat Şahin, Prometeon İnsan Kaynakları Direktörü Okan Vural, Personel Müdürü Ayça İnaltekin, Endüstriyel İlişkiler Müdürü Yakup Elbüken, İnsan Kaynakları Müdürü Francesca Ballabene, Pirelli Personel Şefi Zafer Ejderoğlu katıldı.