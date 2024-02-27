SAĞLAM KONUŞ! Kadrolu Menajer Gümüşhaneli Tarık Özaslan başkan olsun !...

Kocaelispor transferde yine beklenmedik şekilde, tam da akıllanır dediğimiz bir anda, tekrar büyük bir hata yaparak, kazığı yedi…

Azeri oyuncu Sheidayev’e tam 28 milyon lira ödedi. Ya da bir başka rakamla 850 bin avro…

Adeta adamı plajdan alıp sahaya çıkarttı. Ve en çok tepki alan isim olan Sheidaev, hiçbir varlık gösteremedi…

Kimin parası?..

Engin Koyun’un mu ?.. Sanmıyorum…

Suçlu Engin koyun mu ?..

Değil…

Gece gündüz beni gördükleri anda ‘Hakan ağabey kimi aldık?’ diyen hastaların…

Ödenen bu para yine Tarık denen menajerin kakalaması oldu. Dolayısıyla Tarık Kocaelispor'a 28 milyon liralık bir kazık daha attı. Kabaca bir hesapla adam bize yaklaşık 4 yıldır 1 milyar liraya yakın satış yaptı…

Şimdi diyeceksiniz ki bu paraya Engin Koyun’u ilgilendirir. Öyle değil işte, parayı Tahir başkan veriyor ve dolayısıyla da bu para Kocaelispor’un hanesine kazık olarak giriyor.

Azeri futbolcu iyiniyetli olabilir ama gücü bitmiş, yürüyecek hali yok. Kocaelispor’da ona verilen 28 milyon lira yüzünden büyük bir dengesizlik oluştu. İyileştirme bekleyen birçok futbolcu parasını alamadı. Şheidaev, Tarık’la beraber parayı götürdü. Tanke’nin, bu dengesizlikler yüzünden kulüpten ayrıldığı biliniyor. Ancak şimdi savaş baltaları kuma gömüldü. Sezon sonuna kadar kimse takıma dokunamıyor. Dokunan suçlu olacak işte. Bu arada da simsarlar malı götürüyor. Bu Tarık denen menajer arkadaşın acilen bir açıklama yapması şart oldu. 3 yıldır kulübe hortumu taktı. Boyuna para çekip duruyor. Ortada başarı yok. Birinci Lig’e çıkan takım asansör şeklinde, bu yıl olmazsa, gelecek yıl düşecek… Kim hesap soracak ?..

Kimse…

Ye yazın bir kenara,yYine Tarık’a gidilecek, futbolcuları Tarık getirecek, kazığı Tarık atacak.

Zamanında Sedat Peker'in manevi evladı olan Olgun Aydın Peker, Kocaelispor’a futbolcular getirmiş, menajerlik yapmış, ama başarı da gelmişti. Şimdi ise maalesef ortada bir başarı yok. Tarık denen vatandaşa büyük bir menajer gibi sarılan kimi yönetici ve başkan Koyun, çuvallayıp duruyor…

Ertuğrul Sağlam geliyor…

Ertuğrul Sağlam gidiyor…

Hikmet Karaman geliyor, gidiyor, olan Kocaelispor'a oluyor…

Giden paralar da, Büyükşehir’den gelen ve vatandaşın delikli kuruşu olan, alın teriyle yoğrulan paralar…

Eski teknik adam, sert dilli korkusuz, adam gibi adam Ertuğrul Sağlam'dan tek beklentim, bu çarkı yıkması için yaşadıklarını anlatmasıdır…

Böylece Türk futbolunda da bir devrim yaşanacaktır…

Süper lig şampiyonu yaptığı SBursa 3.lig yolundeadır…

Diğerlieri ortada yok…

Bu çzarka teknik dirdektörler bilmerek ses çıkarmlıpyormlar…

Başak kulüp bulamaşız diye…

Ama Ertuğrul Sağlam başka…

Hakemlere gider yaptı…

Korkmadı…

Cezasını da yedi…

Bedelini ödedi…

Ancak Ümraniye karşısında 4 atması beklenen takım nasıl 3 yedi; bunu bir açıklasın lütfen !..

Sütunlarımız burada…

Kurtar bakalım Türk futbolunu adam gibi adam Ertuğrul Sağlam…

Tarık denen menajer çıksın ve 3 yılın hesabını bir versin bakalım ?..

Kaç para almış, kaç para kazanmış?..

Kulüpten ne kadar alacaklı?..

Kocaelispor yine Dipsiz Kuyu olmaya aday ve ekonomik çöküntüye doğru hızla ilerliyor, uçuruma az kaldı…

Biz bu filmi daha önce izledik ve çok acı bir sonla bitti…

Bu kez daha da acı olur…

Yasa çıktı…

Sorumlu Engin Koyun…

Ama hala paralar Tahir başkandan geliyor…

Bunlar bizim paralarımız…

Tahir başkan şu Tarık’ı çağırsın ve bir hesap sorsun bakalım…

Üç yıldır bu adamda ne buluyoruz ki, istediği her futbolcuyu hemen havada kapıyoruz, küme düşüyoruz…

Engin Koyun, neden 49 yıllık gazetemizi ziyaret etmiyor ?..

Birileri mi engelliyor?..

Tahir başkan neden göz gore göre bu gidişata dur demiyor?..

Yukarıdan birileri Tahir başkanı eziyor mu ?..

Engin Koyun yüzüme karşı; delikanlıca, “Seni seviyorum ağabey ama kalemini sevmiyorum” dedi…

Teşekkür ediyorum…

Ama şunu anlamış olmalı ki, 37 yıllık bu gazeteci de doğruları yazdığı için sevilmiyor…

Ama bu garip Çukurbağlıya herkes güveniyor…

Yazdıkları yalanlanamıyor…

Tahir başkanın Sheidayev ve diğerleri konusuyla yakından ilgilenmesi ümidiyle yazımı noktalıyorum…

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DİPNOT: Uğur Mumcu’nun yoluna yürürken, onun tırnağı bile olamamanın üzüntüsünü yaşıyorum…