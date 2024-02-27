İzmit Belediyesi İstihdam Birimi iş arayan vatandaşlara iş imkanı sunmaya devam ediyor

İzmit Belediyesi İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü bünyesindeki ‘İstihdam Birimi’ iş arayan birçok vatandaşa destek olmayı sürdürüyor. İşveren ile iş arayan vatandaşların arasında bağ kurarak işsizliği azaltmayı hedefleyen İzmit Belediyesi, Uluslararası CEVA Lojistik şirketinin talebi üzerine istihdam biriminde kayıtları bulunan kişilere ulaşarak davette bulundu.
İSTİHDAM SAĞLANDI
İzmit Belediyesi ve CEVA Lojistik firması ile yapılan ortak çalışmalar kapsamında İzmit Belediyesi İstihdam Birimine müracaat eden vatandaşlarla görüşme gerçekleştirildi. Firma tarafından olumlu değerlendirilen adaylara işbaşı evrakları verilerek CEVA Lojistik firmasında işbaşı yaptırıldı.
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.