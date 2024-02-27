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Gölcük Selimiye yolu asfaltlandı

Büyükşehir Belediyesi Yol Bakım Timi, Gölcük Selimiye köy içi yolunu asfaltladı  

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Gölcük Selimiye yolu asfaltlandı
Gölcük Selimiye yolu asfaltlandı
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Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Yol Bakım Timi tarafından Gölcük ilçesi Selimiye köy içi yolu asfaltlandı. Altyapı çalışmaları sebebiyle bozulmaların meydana geldiği Selimiye Köyünün içinden geçen grup köy yolunda üstyapı yenilendi. 1 kilometrelik köy içi yolunda 2 bin 300 ton asfalt serimi yapıldı. Yol Bakım Timi tarafından yapılan asfaltlama çalışması kısa süre içerisinde tamamlanarak hizmete sunuldu.
# Kocaeli Büyükşehir Belediyesi

27 Şub 2024 - 10:57 - Gündem

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