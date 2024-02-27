Gölcük Selimiye yolu asfaltlandı

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Yol Bakım Timi tarafından Gölcük ilçesi Selimiye köy içi yolu asfaltlandı. Altyapı çalışmaları sebebiyle bozulmaların meydana geldiği Selimiye Köyünün içinden geçen grup köy yolunda üstyapı yenilendi. 1 kilometrelik köy içi yolunda 2 bin 300 ton asfalt serimi yapıldı. Yol Bakım Timi tarafından yapılan asfaltlama çalışması kısa süre içerisinde tamamlanarak hizmete sunuldu.