Tutuş, Erzurum Aşkaleliler ile buluştu  

Cumhur İttifakı İzmit Belediye Başkan Adayı Muharrem Tutuş, ilimizde faaliyetlerine devam eden, yörelerine ait kültürlerin şehrimizde yaşatılmasında ve kaynaşılmasında büyük rolü olan dernekler, vakıflar gibi sivil toplum kuruluşlarına yönelik ziyaretlerini sürdürmeye devam ediyor. Bu kapsamda Başkan Adayı Tutuş, Kocaeli Erzurum Aşkaleliler Derneğini ziyaret ederek Erzurumlu vatandaşlarla bir araya geldi. ,

Kocaeli Erzurum Aşkaleliler Dernek Başkanı Zülküf Eta ve yönetimi tarafından karşılanan Belediye Başkan Adayı Muharrem Tutuş, “Farklı kültürlerimiz ve geleneklerimiz bir mozaik gibi bir araya gelerek, Türkiye'nin eşsiz güzelliğini oluşturuyor. Anadolu'nun bereketli topraklarında kök salmış, her köşesi ayrı bir güzellikle bezenmiş vatanımız, her birimiz için bir can damarıdır. Hep birlikte yeni İzmit'in hikâyesini yazacağız.

BİRLİKTE YOL YÜRÜYECEĞİZ

Ortak noktamız, ortak paydamız yaşadığımız şehrimiz. Aşkaleli kardeşlerimiz ile bu zamana kadar her zaman bir ve beraber olduk bundan sonra da olmaya devam edeceğiz" dedi. Kocaeli Erzurum Aşkaleliler Dernek Başkanı Zülküf Eta, Başkan Adayı Tutuş’a ziyaretlerinden dolayı teşekkür etti. Karşılıklı istişarelerin yapıldığı ziyaret, toplu fotoğraf çekimi ile sonlandı.