- Siyaset

Erol Ölmez, “Kandıra’ya hizmet için hazırız, kararlıyız”  

Cumhur İttifakı Kandıra Belediye Başkan Adayı Erol Ölmez, AKP Milletvekili Cemil Yaman ile birlikte Cezaevi Lojmanları’nda vatandaşlarla bir araya geldi  

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Erol Ölmez, “Kandıra’ya hizmet için hazırız, kararlıyız”   mask
Erol Ölmez, “Kandıra’ya hizmet için hazırız, kararlıyız”  
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Cumhur İttifakı Kandıra Belediye Başkan Adayı Erol Ölmez, İlçe Seçim Koordinasyon Merkezi tarafından hazırlanan program kapsamında çalışmalarını sürdürüyor. Ölmez önceki gün akşam saatlerinde de AKP Milletvekili Cemil Yaman ve AKP İlçe Başkanı Alper Tokgöz ile birlikte Cezaevi Lojmanları’nda vatandaşlarla bir araya geldi.

GECE GÜNDÜZ ÇALIŞACAĞIZ

Cumhur İttifakı Kandıra Belediye Başkan adayı Erol Ölmez, “AK Parti Belediyeciliği ile birlikte Kandıra’mıza önemli hizmetler yapıldı. Kandıra’da hizmet ve eser siyasetinin devam etmesi için bizler de gece gündüz demeden çalışacağız. Projelerimiz hazır, kadrolarımız hazır. İnşallah 31 Mart’tan sonra da tüm enerjimizi Kandıra için harcayacağız” dedi.
# ilçe, seçim, AKP, 31 Mart, hizmet, cumhur ittifakı

27 Şub 2024 - 11:10 - Siyaset

Mahreç  Haber Merkezi

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