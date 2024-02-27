Erol Ölmez, “Kandıra’ya hizmet için hazırız, kararlıyız”  

Cumhur İttifakı Kandıra Belediye Başkan Adayı Erol Ölmez, İlçe Seçim Koordinasyon Merkezi tarafından hazırlanan program kapsamında çalışmalarını sürdürüyor. Ölmez önceki gün akşam saatlerinde de AKP Milletvekili Cemil Yaman ve AKP İlçe Başkanı Alper Tokgöz ile birlikte Cezaevi Lojmanları’nda vatandaşlarla bir araya geldi.
GECE GÜNDÜZ ÇALIŞACAĞIZ
Cumhur İttifakı Kandıra Belediye Başkan adayı Erol Ölmez, “AK Parti Belediyeciliği ile birlikte Kandıra’mıza önemli hizmetler yapıldı. Kandıra’da hizmet ve eser siyasetinin devam etmesi için bizler de gece gündüz demeden çalışacağız. Projelerimiz hazır, kadrolarımız hazır. İnşallah 31 Mart’tan sonra da tüm enerjimizi Kandıra için harcayacağız” dedi.
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın.
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.