27 Şub 2024 - 11:11- Spor G:

Haydi çocuklar DERİNCE’nin GÜCÜ’ne hücum !

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Haydi çocuklar DERİNCE’nin GÜCÜ’ne hücum ! mask
Haydi çocuklar DERİNCE’nin GÜCÜ’ne hücum !
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Kentimizde gücü isimli kulüplerin sayısı artarken, Kocaeligücü’nün ismine kardeşler geliyor. Derincegücü bunlardan biri. Erkan Bayer yönetim adına açıklamada bulunarak “Derincegücü Futbol Okulu kayıtlarımız devam etmektedir. Bilgi ve irtibat için 0 543 933 93 23 nolu telefonumuza ulaşabilirler. Biz gerçek Derince’nin takımıyız” dedi.

27 Şub 2024 - 11:11 - Spor

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