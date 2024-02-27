Haydi çocuklar DERİNCE’nin GÜCÜ’ne hücum !

Kentimizde gücü isimli kulüplerin sayısı artarken, Kocaeligücü’nün ismine kardeşler geliyor. Derincegücü bunlardan biri. Erkan Bayer yönetim adına açıklamada bulunarak “Derincegücü Futbol Okulu kayıtlarımız devam etmektedir. Bilgi ve irtibat için 0 543 933 93 23 nolu telefonumuza ulaşabilirler. Biz gerçek Derince’nin takımıyız” dedi.