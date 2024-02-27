27 Şub 2024 - 11:11- Spor G:

Kocaeligücü’nün yeni gücü: Mert Emir Tabur

Hakan Yağcıoğlu
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Kocaeligücü’nün yeni gücü: Mert Emir Tabur mask

Mert Emir’in önlenemez yükselişi sürüyor. Tesisatçı Hakan Tabur’un oğlu olan koyu Kocaelisporlu Mert Emir, Hamdi Yılmaz Başkanlığında ve Onur Kından koordinatörlüğündeki takımda altın gibi parlıyor. Hocalarının da hayli memnun kaldığı Emir, Kocaelispor A takımı ve milli takım formasını hedeflediğini belirtti.
# Mert Emir, Hakan Tabur, Kocaelispor

27 Şub 2024 - 11:11 - Spor

Mahreç  Hakan Yağcıoğlu

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