Kocaeligücü’nün yeni gücü: Mert Emir Tabur

Mert Emir’in önlenemez yükselişi sürüyor. Tesisatçı Hakan Tabur’un oğlu olan koyu Kocaelisporlu Mert Emir, Hamdi Yılmaz Başkanlığında ve Onur Kından koordinatörlüğündeki takımda altın gibi parlıyor. Hocalarının da hayli memnun kaldığı Emir, Kocaelispor A takımı ve milli takım formasını hedeflediğini belirtti.