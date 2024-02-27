Tebrikler Taha Abdullah Fırat

Ünilig Üniversiteler Arası Muay Thai Türkiye Şampiyonası 20-23 Şubat tarihlerinde Mersin'de düzenlendi. Şampiyonaya 75 kilo A Divisyon kategorisinde katılan Kocaeli Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü öğrencisi Taha Abdullah Fırat, tüm rakiplerini yenerek şampiyon oldu. Kulüp yöneticisi Zeki Mutlu “Öğrencimizi tebrik ediyor ve başarılarının devamını diliyoruz” dedi.