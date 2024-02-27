Ünilig Üniversiteler Arası Muay Thai Türkiye Şampiyonası 20-23 Şubat tarihlerinde Mersin'de düzenlendi. Şampiyonaya 75 kilo A Divisyon kategorisinde katılan Kocaeli Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü öğrencisi Taha Abdullah Fırat, tüm rakiplerini yenerek şampiyon oldu. Kulüp yöneticisi Zeki Mutlu “Öğrencimizi tebrik ediyor ve başarılarının devamını diliyoruz” dedi.
- Spor
Tebrikler Taha Abdullah Fırat
Ünilig Üniversiteler Arası Muay Thai Türkiye Şampiyonası 20-23 Şubat tarihlerinde Mersin'de düzenlendi. Şampiyonaya 75 kilo A Divisyon kategorisinde...
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın.
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.