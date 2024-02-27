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Talus’tan anlamlı sözlerle Erbakan’a anma: “Bilin ki, Milli Görüşler hakimdir”

AKP Kocaeli İl Başkanı Dr.Şahin Talus, kapatılan Refah Partisi Genel Başkanı, Milli Görüş’ün lideri Prof.Dr.Necmettin Erbakan’ı, “Ayasofya” ile ilgili sözleriyle andı.

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Talus’tan anlamlı sözlerle Erbakan’a anma: “Bilin ki, Milli Görüşler hakimdir” mask

Vefatının 13.yılında saygıyla anılan Erbakan, Ayasofya Camii ile ilgili, “Eğer Ayasofya'da gümbür gümbür ezanlar okunuyor, Hakk'ın sesi bütün dünyaya ilan ediliyorsa, o zaman da biliniz ki; Türkiye'de Milli Görüşçüler hakimdir, inananlar hakimdir” demişti. Erbakan’ın bu anlamlı sözlerini, Erbakan ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın birlikte görüldüğü siyah-beyaz bir fotoğrafla alıntılayan Talus, “Milli Görüş Hareketinin lideri Prof.Dr.Necmettin Erbakan hocamızı, vefatının 13.yılında saygıyla, rahmetle yad ediyorum. Mekanı cennet olsun” dedi.
# türkiye, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan

27 Şub 2024 - 11:45 - Siyaset

Mahreç  Haber Merkezi

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