Büyükgöz çalışmalarını sürdürüyor

Cumhur İttifakı Gebze Belediye Başkan Adayı ve Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz, Gebzeli hemşerileriyle sık sık ve her platformda bir araya gelmeyi sürdürüyor. Seçim çalışmalarına hız veren Belediye Başkan Adayı Zinnur Büyükgöz mesaisine hafta sonları da ara vermeden devam ediyor.

HEMŞERİLERİNE ÇİÇEK TAKDİM ETTİ

Yazdan kalma güzel havaları aileleriyle birlikte değerlendirerek Eskihisar sahilini dolduran vatandaşları selamlayan Cumhur İttifakı Gebze Belediye Başkan Adayı Zinnur Büyükgöz, Gebzelilere hem çiçek takdim etti hem de hizmetlere ilişkin talep ve önerilerini dinledi.

GEBZE HER ZAMAN EN GÜZELİNE LAYIK

“İlk 5 yıllık hizmet dönemimizde olduğu gibi yeni dönemde de gerçek belediyecilik çalışmalarımızla sevdamız olan Gebze’mizi Türkiye Yüzyılına hazırlayacağız inşallah” diyen Cumhur İttifakı Gebze Belediye Başkan Adayı Zinnur Büyükgöz, “Gebze’mize hizmetlerin ve projelerin en güzeli yakışır. Her zaman en güzeline en iyisine layıksınız. Gönül belediyeciliği ilkelerine bağlı olarak gönlü güzel insanlarımıza hizmet etmekten gurur duyuyoruz.

BİLİRİZ Kİ; AŞKLA ÇALIŞAN YORULMAZ

Biliyoruz ki; aşkla çalışan yorulmaz. Gebzeli hemşerilerimizin bizlere sahada göstermiş olduğu teveccüh ve destek gücümüze güç katıyor, bizleri daha motive ediyor. Yüce gönüllü hemşerilerimizin desteklerine layık olabilecek eser ve hizmetlerimizle kentimizi donatmayı sürdüreceğiz inşallah” ifadelerini kullandı.