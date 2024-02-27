Ömeroğlu "Çocuklarımızın geleceği için bize güvenin"  

Seçim çalışmalarını ev ev gezerek sürdüren AKP Dilovası Kadın Kolları Başkanı Ayşe Büyük Ak ve ekibi, sabah başlayan programları akşam saatlerine kadar sürüyor. Arı gibi çalışan Kadın Kolları Başkanı Ak ve yönetimi ilçenin her bir köşesine ulaşarak ve AKP Dilovası Belediye Başkanı Ramazan Ömeroğlu'na destek istiyorlar. Önceki gün yine Diliskelesi mahallesinde ki bayanlarla bir araya gelen bayanların programına Dilovası Belediye Başkan adayı Ramazan Ömeroğlu’da katıldı.

BU SEÇİMİ ALACAĞIZ

Bayanların katıldığı programda bayanlara seslenen AKP Kadın Kolları Başkanı Ayşe Büyük Ak, "AK kadroların son 15 yılda Dilovası’nda yaptıkları ortadadır. Dilovası'nın bu hizmetlerine devam edebilmesi için AKP'nin burada yine iktidar olması lazım. Bu hizmetlerin devam etmesi içinde bize çok iş düşüyor. İnşallah kadınlarımızla bu seçimi alacağız ve Dilovası'nı güzel yarınlara taşıyacağız."dedi.

BİZLERE GÜVENİN

Programda konuşan AKP Dilovası Belediye Başkan Adayı Ramazan Ömeroğlu ise, "' 31 Mart seçimlerine adım adım yaklaştığımız bu süreçte sizlerin desteğine ihtiyacımız var. Bizler yılmadan usanmadan sabah demeden gece demeden çalışıyoruz. Amacımız ilçemize daha güzel hizmetlerin gelmesidir. Allah'ın izniyle de sizlerin de desteğiyle seçilirsem eğer hizmet kervanına devam edeceğiz. Özellikle son 15 yılda çok güzel hizmetler yapıldığını görüyoruz. Belediye başkanlarımız gerek kendi kaynaklarıyla gerek de büyükşehirle beraber devasa hizmetler gerçekleştirdiler. Halkımızın teveccühü ile göreve gelirsek inşallah, daha iyi hizmetler yaparak ve daha güzel projeleri hayata geçirerek Dilovası'nı daha yaşanılabilir bir ilçe yapacağız. Çocuklarımızın geleceği için Dilovası'nın geleceği için bizlere güvenin bizlere inanın güzel hizmetler yapacağız, Dilovası halkının, siz analarımızın ve bacılarımızın sahip çıkacağına da inanıyorum."dedi.