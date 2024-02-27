Türkiye'de bir yılda 7 bin çocuk doğum yaptı

Adli Tıp Uzmanı Prof. Dr. Mehmet Şevki Sözen'in aktardığına göre, çocuk ihmal ve istismarının Türkiye'de de yaygın olduğu ve ciddi bir sorun teşkil ettiği belirtiliyor. Adalet Bakanlığı'nın verilerine göre, Türkiye'de sadece bir yılda 20 bin 'çocuğa istismar' davası açıldığı, bununla birlikte 7 bin çocuğun ise doğum yapmak zorunda kaldığı ifade ediliyor.

Prof. Dr. Sözen, çocuk istismarının sadece cinsel boyutta değil, fiziksel, duygusal ve ekonomik olarak da gerçekleşebileceğini vurguluyor. Bu tür istismarların birbirine bağlı olduğunu, örneğin fiziksel istismara maruz kalan bir çocuğun duygusal istismara da maruz kalabileceğini açıklıyor.

Ayrıca, çocuk istismarının farklı boyutlarını incelediğinde, çocuğun cinsel istismara uğrama olasılığının, diğer tür istismarlara uğrayanlara göre 3-7 kat daha fazla olduğu belirtiliyor.

Ebeveynlere yönelik öneriler arasında, çocuklara 'hayır' demeyi öğretmek, kendi bedenlerinin özel olduğunu anlatmak, çocuklarını dinleyip güvenli bir ortam sağlamak, çocuklarının yaşadığı deneyimlere karşı hassas bir şekilde tepki göstermek gibi öneriler bulunuyor.

İstismarın belirtileri arasında davranış değişiklikleri, uykusuzluk, içine kapanma, okula gitmek istememe gibi işaretlerin önemli olduğu vurgulanıyor. Bu tür belirtiler gözlemlendiğinde, ebeveynlerin profesyonel destek alması gerektiği önemle vurgulanıyor.Çünkü, çocuklarla yapılan konuşmalarda yanlış yönlendirmelerin yaşanabileceği ve çocuğun duygusal durumunun daha da kötüleşebileceği ifade ediliyor.