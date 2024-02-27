YRP İzmit adayı Mustafa Şahin vaatlerini anlattı

Seçime 32 gün kala siyaset hızlanıyor. Yeniden Refah Partisi İzmit Belediye Başkan Adayı Mustafa Şahin düzenlediği bir programla Öğretmenevinde basınla buluştu. Meclis üyesi adayları ve partililerde programa katılım gösterdi. Projelerini anlatarak sunumuna başlayan Şahin'in 37 projesini açıkladı. Şahin'in öne çıkan birçok projesi bulunuyor. Bunlardan birisi her mahalleye yüzme havuzu ve halı sahalar yapacakları oldu. Tarihi konaklarımızın bazıları yapıldı bazılarının ise yapılmadığını söyleyen Şahin, “Biz tarihi konakları restore edeceğiz. İzmit’te kütüphane eksik. Belediyeye bağlı hayvan sosyal yaşam merkezi yapacağız. Çocuklar hayvan sevgisi yaşamak istiyorsa oraya gelip vakit geçirecek. Kreşte koyacağız. Aileler doğa yürüyüşü yapmak istiyorsa yapacak. Bu projeyle İzmit’te 5 ayda yaşam merkezine götürebiliriz.

ATA TOHUMUYLA

İş Geliştirme Merkezi Kuracağız. Kapsamı, faydası nedir. Her bir ayrıntı işlendi. Yerli tohumdan fide üretimi alanı oluşturup çiftçilerimize destek olacağız. Yerli tohum bulmak için Balıkesir’e kadar gidip çok zor bulduk. Ata tohumu ile ilgili çalışma yapıp, hiçbir kar elde etmeyeceğiz. Düşük gelirli ailelere alışveriş kartı desteği sağlayacağız. Çalışan anneler için rahatlık olacak şekilde 7/24 kreşleri açık hale getireceğiz. Kadın Girişimcilere ve istihdamına yönelik kooperatif ürünleri belediyemiz tarafından karşılanacak. Kadınların ürettiği ürünlere belediye olarak alım garantisi vereceğiz. Tüm ürünlerin pazarlaması yurt dışında da olacak.

“ŞEHİR İÇİNDE SÜT MATİKLER KURACAĞIZ”

İmkansızlıklarından dolayı öğrenciler belki tercih yapamıyor. İzmit’te olan öğrencilerimize burslar sağlayacağız. Bütün okullara ulaşıp kültürel ve spor alanları oluşturacağız. Biz çocukları okul içinde aktif tutacağız. Coğrafi işaretli ürünler için pazarlamacılar aracılığı ile yurt dışına açılacağız. Köylerde Modern Tarım ve Hayvancılıkta ise üreticilere eğitim ve danışmanlık hizmeti ve alt yapı yatırımları ile İzmit’in tarım ve hayvancılık potansiyelini gerçekleştireceğiz. Sütler için şehir içlerinde süt matik kuracağız. Vatandaşlara doğrudan ulaştıracağız. Köylü ürünü doğrudan satabilecek. Ziraat mühendisleri Belsa plazada oturmayacak.

“İZMİT BELEDİYESİNDE 2 BİN 300’ÜN ÜZERİNDE PERSONEL VAR”

İzmit’te kentsel dönüşümde aktif belediyecilik projesinde ise, halkımızla iç içe olduğumuz için kentsel dönüşümü teşvik edip hızlı bir şekilde yapacağız. İlk önce 100 daire yapıp kentsel dönüşümde ki vatandaşları oralara yerleştirip, ondan sonra yıkmaya başlayacağız. İnsanlarımızı Şu an İzmit Belediyesinde maalesef 2 bin 300 ün üzerinde personel var. Siyasi rant için İzmit Belediyesine işçi alınmış. Bir personelin maliyeti belediyeye 50 bin lira. Belediyede liyakat sağlamayan hiç bir personeli istihdam etmeyeceğiz. Hiçbir çalışanı çıkarmayacağız. Vasıfsız olanları eğiteceğiz.

“ÇÖP BİDONLARI TARİHE KARIŞACAK”

En önemli projelerden bir tanesi akıllı atık kullanamadığımız malzemeler plastiklerden elbise yapabiliyoruz. Evsel atıkları sosyal yaşam merkezlerindeki hayvanlara yem yapacağız. Kullanılamayan atıkları gömme yöntemiyle gübreleme yapacağız. Yakma yöntemiyle enerjiye döndüreceğiz. İsrafı kullandığımızda bu işeri yapmış olacağız. Çöp bidonlarını tarihe karıştırmaya niyetliyiz. Bunları yer altına gömme niyetimiz var. Çocuklar için her mahalleye beceri atölyeleri kuracağız. Çocuklar neyi okuyacağını ailelerle karar vermiş olacak.