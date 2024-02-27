Lastik-İş işverenin yüzde 65 zam teklifini reddetti

Lastik-İş Sendikası’nın örgütlü olduğu Pirelli, Brisa, Prometeon fabrikalarında çalışan yaklaşık 6 bin işçiyi ilgilendiren toplu iş sözleşmesi görüşmeleri için bugün gerçekleştirilen beşinci toplantı sona erdi. TRYP By Whyndam Otel'de gerçekleştirilen toplantıya Lastik-İş Sendikası Genel Başkanı Alaaddin Sarı ve sendika yönetimi ile işvereni temsilen Brisa İnsan Kaynakları Genel Müdür Yardımcısı Tuğba Gök Nam, İnsan Kaynakları Direktörü Neslihan Eroğlu, Çalışma İlişkileri Müdürü Murat Şahin; Prometeon İnsan Kaynakları Direktörü Okan Vural, Personel Müdürü Ayça İnaltekin, Endüstriyel İlişkiler Müdürü Yakup Elbüken, Pirelli İnsan Kaynakları Müdürü Francesca Ballabene, Personel Şefi Zafer Ejderoğlu katılım sağladı.
SOSYAL HAKLARA YÜZDE 100 ÜCRETLERE YÜZDE 65
Toplantı sonrası açıklamalarda bulunan sendika başkanı Sarı teklif ettikleri ücretleri kabul etmediklerini belirterek şunları söyledi: "Bugün müzakere başladı diyebiliriz. Daha önce diğer endüstri ile anlayışımız ne ise bugün de burada aynı anlayış ve yaklaşımı gördük. Bu şekilde giderse yakın zamanda toplu sözleşmeyi rayına koyarız. Genel. İtibariyle destek işçilerinde toplamda 23 tane madde üretim işçisinde de 28 tane madde geçtik. Bugün 2 madde geçtik. Yıllık olarak sosyal haklarda yüzde 100 oranında zam teklif etti. Bu hem destek hem de üretim için olan zam. Ücret konusunda da hem üretim hem destekde de yüzde 65 oranında zam teklifi oldu. Toplu sözleşmeyi her ne kadar kabul etmemiş olsak bile tekliflerini 3 yıllık olarak bu şekilde yaptılar. 2. 3. 4. 5. 5. 6. aylar olarak. Ama şunu net olarak söyleyeyim. Toplu sözleşme 3 değil 2 yıllık talebimiz. 2. 3. 4. 5. ve 6. aylarda enflasyon artı enflasyonu yani yüzde 50'sini istemiştik biz. Bunun yüzde 5'ini verdiler. Onda biri oranında bir rakam teklif ettiler.
BUNLAR KABUL EDECEĞİMİZ RAKAMLAR DEĞİL
Burada bir müzakere ortamının başlaması önemliydi. Önemli adımlar atıldı. Verilen bu teklifler asla bizim kabul edeceğimiz rakamlar değildir. Kabul etmediğimizi de söyledik. Yüzde 100 sosyal haklar, yüzde 65 de birinci 6 ay zamlarla bağlantılı bunların kabul edeceğimiz rakamlar olmadığını kendilerine söyledik. Tabi ki kafamızda rakamlar var. Şu anda bu rakamları söylemiyoruz. Taslak olarak sunduğumuz rakamlar var. Özellikle bu enflasyonist ortamda da çalışan arkadaşlarımızın gerçek ücret değerlerini yakaladığımızda da bu sözleşmeyi karşılıklı bitireceğimize inanıyorum.
ÇALIŞMA SAATLERİ 6- 2 OLMALI
Eşit işe eşit ücret her zaman onların talep ettiği rakamlar oldu. Çalışma saatlerinin düştüğü bir süreçte biz de arkadaşlarımızın çalışma saatlerinin düştüğü 6-2'yi istiyoruz."
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Yorumlar
(6 )
Brisa-lassa - Lastik işçisinin eriyen geliri için bu teklifler çok az. Başkanımız bu teklifleri kabul etmediği için sağolsun.
Yalnız vergi karşısında ki çilemiz için hükümetten bir şeyler beklemek lazım.
Malum parti hükümetinin işçiyi s***ği dönemde bütün yükü sendikaya işverene bağlamak cahilce.
Lastik iş ayakta kalan tek sendikadır kendi birliğimizi bozmamalıyız. Örgütümüz güçlendikçe güçlü oluruz.
Lastik işçisi yeniden ülkenin en zor işini yapıp en yüksek ücrete çalışan işçi kesimi olacak inanıyor ve güveniyoruz.
65e biter 70e biter diyen sahalarda işçi arkadaşlarını galeyana getiren zayıf karakterli inançsızlara ders oldu.
İnadına sendika inadına lastik-iş!
Kandıralı Ülkücü - Prometeonda ki sözleşmeli işçileri artık ya kadroya alın yada işten çıkarın. İnsanların ümit leriyle oynamayın yeter artık. Toplu sözlemeşeden fark vermemek icin 40 takla attınız. Sendikada 30 tane kendi adamını aldı göz yumuyor. İnsanlar kadro hayaliyle yaşıyorlar. Yazık günah bu 300 tane adama tüm lastik fabrikaları adam aldı. Bir prometeon hala sözleşmeli çalıştırıyor. Sayın yöneticiler, başkanlar duyun artık bu sözleşmeli işçinin sesini.
Lastik Işçisi - Bir tarafta lastik iş genel başkanı var karşısında fabrika genel müdürü olması lazım.Bakıyorsun brisa çalışma ilişkileri müdürü Murat Şahin.Murat şahin güzel insan lafımız yok ancak sözleşmeyi yönetecek kişi değil en azından Haluk kürkçü masada olmalı.Olmalıkı bir pazarlık olsun bir insiyatif kullanabilsin.Bu iş vekalet ile olmaz.Öyle gelirlerse sayın başkan da katılmasın şube başkanını göndersin.Burada işveren aklınca sendikayı ezmeye çalışıyor.
Bri̇sali1991 - Bölümlerde Süpervizör Korumaları Tabiri caiz ise Formen adı altında işçi kot pantolonlu arkadaşlar işçiden hiçbir farkları olmaksızın işçinin üzerinde çok büyük bir baskı kuruyor şunu demek istedim
O süpervizör YALAKALARI Cuma gününden çıkıp Pazartesi İşe gelecekleri için çocukları ile ailesi ile vakit geçirdikleri için çok mutlu Her insanın aynı ve eşit olduğu bu dünyada kimse kimseden üstün değildir BİZDE İŞÇİLER OLARAK MADDİ ANLAMDA REFAH İSTİYORUZ VE YİNE BİZ DE İŞÇİLER OLARAK AİLEMİZLE VAKİT GEÇİRMEYİ İSTİYORUZ
8/4 hafta tatilimizde yorulup GECESİ işe gitmek yerine Sabah MUTLU NEŞELİ DİNLENMİŞ bir şekilde işe gitmek İstiyoruz
SN İŞVEREN BAY BAYAN : Vicdan çok önemli güler hanıma rica edin de işçinin hakkını O Rahmetli Güzel İnsan Sakıp AĞA İçin versin Adamın Kemiklerini Sızlatmasın
Brisalı ? - BAŞKANIM SONUNA KADAR ARKANDAYIZ
İnadına Sendika İnadına Lastik İş
Eytli - Gene tezgah gene dümenler dümenler neymiş görüşmeler daha yeni başlamış aklımızda rakam var nedemek başkan işçi icraat bekliyor mesai iptali yaptırım bekliyor sen halen yeni başladık ödeyip ekmeğine yağ sürüyorsun işçi kaçla bittiğini biliyo da tiyatronun oyna bakalım
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.