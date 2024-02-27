Lastik-İş işverenin yüzde 65 zam teklifini reddetti

Lastik-İş Sendikası’nın örgütlü olduğu Pirelli, Brisa, Prometeon fabrikalarında çalışan yaklaşık 6 bin işçiyi ilgilendiren toplu iş sözleşmesi görüşmeleri için bugün gerçekleştirilen beşinci toplantı sona erdi. TRYP By Whyndam Otel'de gerçekleştirilen toplantıya Lastik-İş Sendikası Genel Başkanı Alaaddin Sarı ve sendika yönetimi ile işvereni temsilen Brisa İnsan Kaynakları Genel Müdür Yardımcısı Tuğba Gök Nam, İnsan Kaynakları Direktörü Neslihan Eroğlu, Çalışma İlişkileri Müdürü Murat Şahin; Prometeon İnsan Kaynakları Direktörü Okan Vural, Personel Müdürü Ayça İnaltekin, Endüstriyel İlişkiler Müdürü Yakup Elbüken, Pirelli İnsan Kaynakları Müdürü Francesca Ballabene, Personel Şefi Zafer Ejderoğlu katılım sağladı.

SOSYAL HAKLARA YÜZDE 100 ÜCRETLERE YÜZDE 65

Toplantı sonrası açıklamalarda bulunan sendika başkanı Sarı teklif ettikleri ücretleri kabul etmediklerini belirterek şunları söyledi: "Bugün müzakere başladı diyebiliriz. Daha önce diğer endüstri ile anlayışımız ne ise bugün de burada aynı anlayış ve yaklaşımı gördük. Bu şekilde giderse yakın zamanda toplu sözleşmeyi rayına koyarız. Genel. İtibariyle destek işçilerinde toplamda 23 tane madde üretim işçisinde de 28 tane madde geçtik. Bugün 2 madde geçtik. Yıllık olarak sosyal haklarda yüzde 100 oranında zam teklif etti. Bu hem destek hem de üretim için olan zam. Ücret konusunda da hem üretim hem destekde de yüzde 65 oranında zam teklifi oldu. Toplu sözleşmeyi her ne kadar kabul etmemiş olsak bile tekliflerini 3 yıllık olarak bu şekilde yaptılar. 2. 3. 4. 5. 5. 6. aylar olarak. Ama şunu net olarak söyleyeyim. Toplu sözleşme 3 değil 2 yıllık talebimiz. 2. 3. 4. 5. ve 6. aylarda enflasyon artı enflasyonu yani yüzde 50'sini istemiştik biz. Bunun yüzde 5'ini verdiler. Onda biri oranında bir rakam teklif ettiler.

BUNLAR KABUL EDECEĞİMİZ RAKAMLAR DEĞİL

Burada bir müzakere ortamının başlaması önemliydi. Önemli adımlar atıldı. Verilen bu teklifler asla bizim kabul edeceğimiz rakamlar değildir. Kabul etmediğimizi de söyledik. Yüzde 100 sosyal haklar, yüzde 65 de birinci 6 ay zamlarla bağlantılı bunların kabul edeceğimiz rakamlar olmadığını kendilerine söyledik. Tabi ki kafamızda rakamlar var. Şu anda bu rakamları söylemiyoruz. Taslak olarak sunduğumuz rakamlar var. Özellikle bu enflasyonist ortamda da çalışan arkadaşlarımızın gerçek ücret değerlerini yakaladığımızda da bu sözleşmeyi karşılıklı bitireceğimize inanıyorum.

ÇALIŞMA SAATLERİ 6- 2 OLMALI

Eşit işe eşit ücret her zaman onların talep ettiği rakamlar oldu. Çalışma saatlerinin düştüğü bir süreçte biz de arkadaşlarımızın çalışma saatlerinin düştüğü 6-2'yi istiyoruz."