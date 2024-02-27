Türkiye'nin ünlü süt ve süt ürünleri üreticisi iflas bayrağını çekti

Konya merkezli ünlü süt ve süt ürünleri üreticisi Sel Süt, borçlarını ödeyemediği gerekçesiyle açtığı iflas istemi davasında mahkeme kararıyla iflasına karar verildi.
Mahkeme, Süt Gıda Sanayi Ve Ticaret Limited Şirketi’nin iflasına yönelik kararda şu ifadeleri kullandı:
"Konya 3. Asliye Ticaret Mahkemesinin 04.02.2022 tarih ve 2021/494 sayılı kararları ile Konya Ticaret Sicil Memurluğunun 28108 Sicil numaralı müflisin iflasına, iflasın aynı tarih ve saat: 11.34’te açılmasına karar verilmiştir."
Bu zorlu ekonomik dönemde birçok şirket iflasın eşiğine gelirken, Sel Süt de maalesef bu kervana katıldı. İşsiz kalan çalışanlar ise iş aramaya başladı.
Kaynak: yeniçağ
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Yorumlar
(1 )
.. .. - Farkındamısınız işletmeler yavaş yavaş hızlanarak iflas ediyor
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.