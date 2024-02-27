27 Şub 2024 - 13:11- Gündem

Kocaeli’nin otomotiv devi çok sayıda personel alacak

Türkiye’nin ve Kocaeli’nin en büyük şirketlerinden biri olan Ford Otosan Gölcük’teki fabrikasında çalışmak üzere çok sayıda personel alacak.