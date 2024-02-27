Türkiye’nin ve Kocaeli’nin en büyük şirketlerinden biri olan Ford Otosan Gölcük Denizevler Mahallesi’nde faaliyet gösteren fabrika bünyesinde çalıştırılmak üzere 52 beden işçisi istihdam edecek. Ford Otosan’da çalışmak isteyen vatandaşlar başvurularını İŞKUR üzerinden yapabilecek.
27 Şub 2024 - 13:11- Gündem Güncelleme:
Kocaeli’nin otomotiv devi çok sayıda personel alacak
Türkiye’nin ve Kocaeli’nin en büyük şirketlerinden biri olan Ford Otosan Gölcük’teki fabrikasında çalışmak üzere çok sayıda personel alacak.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Yorumlar
(1 )
.. .. - Fabrika dediğin artık modern hale gelmeli işçi yerine robot al kaçıncı yüzyıla geldik hala beden işçisi almak esir.işçileri çıkarın robotik üretime geçin.
Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.