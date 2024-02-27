27 Şub 2024 - 13:11- Gündem G:

Kocaeli’nin otomotiv devi çok sayıda personel alacak

Türkiye’nin ve Kocaeli’nin en büyük şirketlerinden biri olan Ford Otosan Gölcük’teki fabrikasında çalışmak üzere çok sayıda personel alacak.

Aygün Baş
Aygün Baş Tüm Haberleri
Kocaeli’nin otomotiv devi çok sayıda personel alacak mask
Büyütmek için resme tıklayın

Türkiye’nin ve Kocaeli’nin en büyük şirketlerinden biri olan Ford Otosan Gölcük Denizevler Mahallesi’nde faaliyet gösteren fabrika bünyesinde çalıştırılmak üzere 52 beden işçisi istihdam edecek. Ford Otosan’da çalışmak isteyen vatandaşlar başvurularını İŞKUR üzerinden yapabilecek.
# türkiye, büyük

27 Şub 2024 - 13:11 - Gündem

Mahreç  Aygün Baş

Son bir ayda kocaeligazetesi.com.tr sitesinde 4.018.433 gösterim gerçekleşti.

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

Yorumlar

(1)
01

.. .. - Fabrika dediğin artık modern hale gelmeli işçi yerine robot al kaçıncı yüzyıla geldik hala beden işçisi almak esir.işçileri çıkarın robotik üretime geçin.

Yanıtla . 2Beğen . 2Beğenme 27 Şubat 13:37

Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

Günlük 0 TL'den başlayan fiyatlarla ilanınızı oluşturun yayınlayın

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL