Bülent Sarı'dan Anıl Acurman açıklaması: "Korku yaratmasını memnuniyetle karşıladık"

CHP İl Başkanı Bülent Sarı, Başiskele Belediye Başkan Adayı Anıl Acurman’ın adaylığının düşürülmesi ve itiraz süreci ile ilgili bir basın açıklaması yayımladı. Sarı açıklamasında şu ifadeleri kullandı: “Başiskele Belediye Başkan adayımız Avukat Anıl Acurman'ın Başiskele'de yarattığı heyecanın birilerinde korku yaratmasını Cumhuriyet Halk Partisi olarak memnuniyetle karşıladık.

SİYASİ AHLAKA TAMAMEN AYKIRI

Ancak siyasi ahlak ve etik dışı bir şekilde adaylığının düşürülmesi çabası, kabul edilebilir bir durum değildir. Bir operasyonun parçası olan şikayetle, başkanımızın adaylığının düşürülmeye çalışılması hem demokrasiye hem de siyasi ahlaka tamamen aykırıdır.

BU HAKSIZLIĞA SON VERİLECEĞİNE İNANIYORUZ”

Siyaset rekabete muhtaç olsa da bu rekabetin etik kurallar içerisinde olması gerekir. Bugün İl seçim kurulunun Başiskele halkının adaylarından birisi olan Anıl Acurman'a karşı yapılan bu haksızlığa son vereceğine olan inancımızı korumak istiyoruz.

SESSİZ KALMAMALI

Seçimlerde rekabet esas olsa da Basiskele'de aday çıkaran diğer partilerin de demokrasi bilincini ortaya koymaları için bugünkü durum bir demokrasi sınavıdır. İktidar ve muhalefet partileri Başiskele halkına ve Cumhuriyet Halk Partisi üyelerine yapılan bu çirkin operasyona sessiz kalmamalıdır. İl Seçim kurulunun , yapılan bu haksızlık karşısında hakkaniyet çerçevesinde doğru karar vereceğine olan inancımızı koruduğumuzu vurgulamakla birlikte, tüm kamuoyuna saygılarımızla bildiririz”