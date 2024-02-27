Hürriyet Bekaert işçileriyle buluştu

Daima emekçinin yanında yer alan İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet, işçi ziyaretlerine devam ediyor. Her gün İzmit’in farklı bir bölgesinde işçilerle bir araya gelen Başkan Hürriyet, Bekaert Fabrikası'nda vardiya değişimi esnasında çalışan işçileri ziyaret etti. Ziyarette CHP Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkan adayı Atasoy Bilgin, CHP İzmit ilçe Başkan Yardımcısı Selman Kurcan, CHP Meclis Üyesi Adayları Nilgün Yılmaz, Serdar Atasever, Celal Hülür ve Orhan Dönmez' de hazır bulundu.

DAHA İYİ BİR GELECEK

İşçilerle sohbet eden İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet, "İşçilerimizin yüzlerindeki umut ve kararlılık, İzmit için daha güzel yarınlara olan inancımızı pekiştirdi. Sizlerle birlikte, daha iyi bir gelecek inşa edeceğiz" dedi