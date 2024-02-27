YRP adayından büyükşehire "Borcu neden ödemedin!"

Seçime 32 gün kala siyaset hızlanıyor. Yeniden Refah Partisi İzmit Belediye Başkan Adayı Mustafa Şahin düzenlediği bir programla Öğretmenevinde basınla buluştu. Meclis üyesi adayları ve partililerde programa katılım gösterdi. Projelerini anlatarak sunumuna başlayan Şahin'in 37 projesini açıkladı.

İZGAZ'I SEN SATTIN GELİRİNİ ELDE ETTİN

Projelerinin ardından soruları yanıtlayan Şahin Büyükşehirin borcunun sorulması üzerine"Yuvacık Barajı'nın 380 milyon lira borcu vardı ama İbrahim Karaosmanoğlu bu borcu hiçbir zaman ödemedi ve borç faizle yükseldi. Böylece borç 5 milyar lira oldu. Peki bu suyu sen sattın, gelirini elde ettin. İZGAZ'ı sen sattın gelirini elde ettin. Çöp arıtma tesisini sen işletip sen gelirini elde ettin. O zaman borcu neden ödemedin. O borç ödenseydi 5 milyar liraya yükselmeyecekti. Oradan aldığın gelirle borcu kapatsaydın. Çok çabuk da borç kapanırdı."dedi