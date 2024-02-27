YRP'li Şahin'den su zammı tepkisi "Vatana ihanet sadece silahla olmuyor"

Seçime 32 gün kala siyaset hızlanıyor. Yeniden Refah Partisi İzmit Belediye Başkan Adayı Mustafa Şahin düzenlediği bir programla Öğretmenevinde basınla buluştu. Meclis üyesi adayları ve partililerde programa katılım gösterdi. Projelerini anlatarak sunumuna başlayan Şahin'in 37 projesini açıkladı.
BÜYÜKŞEHİR AKP'NİN OLDUĞU İÇİN...
Projelerinin ardından soruları yanıtlayan Şahin su zamlarının sorulması üzerine üzerine "Biz suyun ana kaynağındayız. Kocaeli Büyükşehir Meclisi AKP'nin olduğu için istediği gibi fiyatı yükseltebiliyor. Suyun ana kaynağına yüzde 600 zam geliyor buradan İstanbul'a gittiğinde suya indirim yapılıyor. Bu durumda uygun değil. Hep söylediğimiz gibi vatana ihanet sadece silahla olmuyor."dedi
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.