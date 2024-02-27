YRP'li Şahin'den su zammı tepkisi "Vatana ihanet sadece silahla olmuyor"

Seçime 32 gün kala siyaset hızlanıyor. Yeniden Refah Partisi İzmit Belediye Başkan Adayı Mustafa Şahin düzenlediği bir programla Öğretmenevinde basınla buluştu. Meclis üyesi adayları ve partililerde programa katılım gösterdi. Projelerini anlatarak sunumuna başlayan Şahin'in 37 projesini açıkladı.

BÜYÜKŞEHİR AKP'NİN OLDUĞU İÇİN...

Projelerinin ardından soruları yanıtlayan Şahin su zamlarının sorulması üzerine üzerine "Biz suyun ana kaynağındayız. Kocaeli Büyükşehir Meclisi AKP'nin olduğu için istediği gibi fiyatı yükseltebiliyor. Suyun ana kaynağına yüzde 600 zam geliyor buradan İstanbul'a gittiğinde suya indirim yapılıyor. Bu durumda uygun değil. Hep söylediğimiz gibi vatana ihanet sadece silahla olmuyor."dedi