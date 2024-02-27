İzmit Akarca Mahallesi Muhtar adayı Devrim Öztürk çalışmalarına hız verdi

ŞİMDİ DEVRİM ZAMANI
Şimdi Devrim zamanı sloganıyla çalışmalarına başlayan Devrim Öztürk," Biz vatandaşımıza, halkımıza, mahalle sakinlerimize dokunmadan, dertleriyle dertlenmeden, hiçbir hizmeti hedefine ulaştıramayız. Bütün kapıları tek tek çalıyorum. Mahallenin sorunları ve eksiklerini biliyorum. Özellikle ulaşım, temizlik, ilaçlama, sokak aydınlatmaları, asfaltlama ve kaldırım düzenlemesi gibi sorunları çözeceğiz” dedi.
DEVRİM ÖZTÜRK KİMDİR?
Şimdi Devrim Zamanı sloganıyla yola çıkan 47 yaşında ki Devrim Öztürk 25 yıldır Akarca'da ikamet ediyor. Güler yüzü ile tanınan Muhtar adayı Devrim Öztürk 2 çocuk annesi olup aslen Artvinli.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.