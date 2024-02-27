İzmit Akarca Mahallesi Muhtar adayı Devrim Öztürk çalışmalarına hız verdi

ŞİMDİ DEVRİM ZAMANI

Şimdi Devrim zamanı sloganıyla çalışmalarına başlayan Devrim Öztürk," Biz vatandaşımıza, halkımıza, mahalle sakinlerimize dokunmadan, dertleriyle dertlenmeden, hiçbir hizmeti hedefine ulaştıramayız. Bütün kapıları tek tek çalıyorum. Mahallenin sorunları ve eksiklerini biliyorum. Özellikle ulaşım, temizlik, ilaçlama, sokak aydınlatmaları, asfaltlama ve kaldırım düzenlemesi gibi sorunları çözeceğiz” dedi.

DEVRİM ÖZTÜRK KİMDİR?

Şimdi Devrim Zamanı sloganıyla yola çıkan 47 yaşında ki Devrim Öztürk 25 yıldır Akarca'da ikamet ediyor. Güler yüzü ile tanınan Muhtar adayı Devrim Öztürk 2 çocuk annesi olup aslen Artvinli.