Gergerlioğlu, mahkeme kararıyla gizli belgeyi açıkladı

TBMM’de basın toplantısı düzenleyen DEM PARTİ Kocaeli Milletvekili Dr. Ömer Faruk Gergerlioğlu, İzmit Kaymakamlığının skandal gizli belgeselini açıkladı. Seka Devlet Hastanesinde Hekimlikten ihraç edilen Gergerlioğlu, İzmit Kaymakamlığının gizli belgesi yüzünden çocuğunun okulundaki Okul Aile Birliğinden çıkarıldığını anlattı.

Anayasayı ayaklar altına alan, utanç verici bir belge

Bugünkü basın toplantısını tek bir konu özelinde yapacağını belirten Gergerlioğlu, “Çok önemli ve ifşa edilmesi gereken bir belgeyi açıklayacağım! Yaklaşık 8 yıla yakındır bu belgeyi devlet kurumlarından almak için uğraş veriyorum! Anayasa'ya hukuka aykırı insanların hak ve hürriyetlerini ayaklar altına alan bu belgeyi devlet kurumları vermemek için birbiri ile yarışıyor ancak en sonunda Kocaeli 1. İdare Mahkemesi kararı ile bu belgeyi aldık! Belge; 15 Temmuz Darbe Girişimi'nden sonra açığa alınan kişilerin kamu binalarına, işyerleri ve bürolara girişlerinin engellenmesi ile ilgili İzmit Kaymakamlığı’nın kamu kurumlarına gönderdiği bir talimat! "Gizli" olarak gönderilmiş! Anayasayı ayaklar altına alan, utanç verici, yüz kızartıcı bir karardır ve biz bu kararı 2016 yılı içinde almaya çalıştık vermediler, uzun bir hukuk mücadelesi yürüttük ve en sonunda geçtiğimiz hafta Kocaeli 1. İdare Mahkemesi kararı ile bu belgeyi aldık!

Birçok devlet kurumuna gönderilmiş

Açığa alınan insanların kamu binalarına, işyerleri ve bürolara girişlerinin engellendiğini söyleyen Gergerlioğlu, “Hiçbir suç gizlenemez, örtbas, sümenaltı edilemez ve edilmeyecek bunu da net bir şekilde söyleyelim! Kişinin hakkında daha kesinleşmiş bir hüküm de yok idari ve adli olarak! Açığa alınmış, hiçbir kamu binasına, işyerine, büroya giremez diyor. Kim demiş bunu? İzmit Kaymakamı olan Ersin Emiroğlu şu anda Sakarya Vali Yardımcısı! Utanç verici bu kararın altına imza atıp “Gizli” ibaresi ile nerelere göndermiş? İzmit Belediye Başkanlığı, İzmit İlçe Emniyet Müdürlüğü, İzmit İlçe Jandarma Komutanlığı, İzmir İlçe Nüfus Müdürlüğü, İzmit Gençlik Hizmetleri ve Spor İlçe Müdürlüğü, İzmit İlçe Müftülüğü, İzmit İlçe Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü, İzmit İlçe Mal Müdürlüğü, İzmit İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü, İzmit İlçe Sağlık Müdürlüğü, İzmit İlçe Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı, İzmit Tapu Müdürlüğü, İzmit Toplum Sağlığı Merkezi, İzmit Sosyal Hizmet Merkezi Müdürlüğü! gibi kurumlara yollanmış.

Bu belge KHKlıların devlet kurumlarına giremeyeceğini söylüyor

Bu belgenin hikayesi olduğunu vurgulayan Gergerlioğlu, “O hikayeye geçmeden önce kaymakamın talimatını okuyorum; "Yasadışı Fetö/PDY üyeliği darbe soruşturması kapsamında açığa alınarak görevden el çektirilen tüm personellerin kamu binalarında bulunmaları, işyerleri ve bürolarına girişlerinin engellenmesinin sağlanması önem arz etmekte olup; Giriş yasağı konusunda kurum amirlerinin gerekli hassasiyeti göstermesini ve takibi konusunda gereğini önemle rica ederim." 5 Ağustos 2016! Darbe girişiminden 20 gün sonra "Gizli" ibaresi ile devletin kayıtlarına geçmiş bu soykırım, utanç belgesi!

Gergerlioğlu’nun yaşadıkları KHKlıların yaşadıklarına bir örnektir

Bu evrakın hikayesini anlatan Gergerlioğlu, “Oğlumu İzmit Nuh Çimento İmam Hatip Orta Okulu'na vermiştim. Orada kayıtlı olarak okuyordu ve bu arada ben 13 Ekim 2016 tarihinde açığa alınmıştım daha ihraç da edilmemiştim. Kürt meselesinde barış, insan hakları ve özgürlükler esas olsun dediğim için açığa alınmıştım, bir linç ile hedefe konulmuştum, açığa alınınca hastaneye gidemiyorum. Seka Devlet Hastanesi'nde Göğüs hastalıkları uzmanı olarak çalışırken açığa alınınca, hastaneye gidemeyince uzun bir süredir ihmal ettiğim çocuklarımın eğitimi ile ilgili bir girişimde bulunmak için Okul Aile Birliği toplantısı vardı ve o toplantıya katılarak Okul Aile Birliği Yönetim Kurulu'na seçildim. Bu seçim sonrası mutlu da oldum çocuğumun eğitimini ve okulun idaresini ve çocukların eğitim durumunu yakından takip edebilecektim. Ancak 3-4 gün sonra İzmit Nuh Çimento İmam Hatip Ortaokul 2016'nın sonlarındaki Müdürü beni arayarak; " Ömer Faruk Bey siz okul aile birliğine seçilmişsiniz ama sizi bu okul aile birliğinde tutamayacağız.” “Niye?” dedim. “Siz açığa alınmışsınız o yüzden sizi okul aile birliğinden çıkartıyoruz." “Çıkartma yetkisi sen de değil bir kere?” derken okula gittim içeri girdim ve Müdür Yardımcısı bir hanımefendi vardı. Ona dedim ki: “Neden böyle bir karar alınmış? Ben okul aile birliğinde bulunmak istiyorum.” O da bana bu yazıyı gösterdi. “İşte şu yazıdaki ibarelerden dolayı sizin okul aile birliğinde bulunmanız mümkün değildir hatta bu okula bile girmeniz mümkün değildir." “Nasıl?” dedim. “Bu okula bile girmeniz mümkün değildir.” dedi! “Bir yazı var.” dedi, bu yazıyı gösterdi. Dedim ki: “Yazıda diyor ki: "Fetö/PDY üyeliği, ben öyle bir nedenden dolayı açığa alınmadım Kürt meselesinde söylediğim meselelerden dolayı açığa alındım. Ben hekimim İzmit Seka Devlet Hastanesi’nde, açığa alındım. Bu okula giremeyeceğim bunun yanı sıra herhangi bir devlet kurumuna, Tapu Müdürlüğü, Jandarma Komutanlığı ve diğer müdürlüklere kamu kurumlarına giremeyecek miyim?" "Bu yazı itibariyle öyle Ömer Bey." dedi! "Ver şu suç içeren yazıyı." dedim! Elinden aldım, baktım böyle yazıyor! “Ben bu yazıyı alıp kaydedeyim.” dedim, elimden çekti, aramızda çekişme yaşandı, elimden çekti yazıyı benden kaçırdı ve yazıyı alamadım! Ardından oğlumun okulundaki okul aile birliğinden çıkmak zorunda kaldım. Neden? Böyle saçma sapan bir yazı olduğu için ve idare mahkemesine dava açtık, yıllar geçti aradan en sonunda bu belgeye ulaştık ve İzmit Kaymakamlığı'na da başvurdum belgeyi verin diye İzmit Kaymakamlığı bize bu belgeyi vermek istemedi! Şu utanç verici hale bakın! Anayasayı çiğneyen hukuku ayaklar altına alan bu yazıyı ver dediğimizde de vermiyorlar. Niye vermiyorsunuz? diye soruyoruz “Veremem işte.” diyorlar. Suç işledin onun için o yüzden veremiyorsun. İdare mahkemesine gittik. İdare mahkemesinden yazıyı aldık ve bunu sadece kendim için değil, yüz binlerce açığa alınan, KHK ile ihraç edilen insanların hakkı için burada beyan ediyorum!” şeklinde konuştu.

“Bu belgeler ile yargılanacaklar!”

İnsanların yargısız infaz ile ihraç edildiğini aktaran Gergerlioğlu, “İnsanların ifadesini almadan, bir gece ansızın ihraç ediyorsun. Daha ben ihraç edilmemişim, açığa alınmışım bana en temel haklarımı ayaklar altına alan bir muamele yapılıyor! Sadece bana değil yüz binlerce insana böyle saçma sapan yazılar ile zulmettiler, soykırım suçu işlediler! Boşuna mı soykırım suçu işlediniz diyoruz! Bu bir soykırım belgesidir! Zamanı gelince de bunlar ile yargılanacaklar! Bunu herkes bilsin. Utanç vericidir. Bu ülkenin anayasası hukuku adına utanç vericidir bunlar. Şu rezalete bakın bir paçavra belgesi bu! Bunlar ile yargılanacaklar! Gizli damgası vurmuş benden saklamaya çalışıyor, hiçbir şey saklanamayacak!” ifadelerini konuştu.

“Anayasa Madde 10 eşitlik hakkı ayaklar altındadır!”

Bu belgenin anayasaya neden aykırı olduğunu anlatan Gergerlioğlu, “Anayasa Madde 38 var, masumiyet karinesi var. Kişi hakkında kesinleşmiş hüküm olmadan hiç kimseyi suçlayamazsın! Öyle bir hüküm mü var? Açığa alınanın en temel hakkını ayaklar altına al diyor kaymakam bey utanmadan! Bu yazıyı da bir sürü devlet kurumuna gönderiyor! Anayasa Madde 38 ayaklar altında. Anayasa Madde 12, 13 kişi özgürlüğü ve güvenliği hakkı ayaklar altında! Kişi nasıl kendini özgür ve güvenli hissetsin? Bir tane amir oturduğu yerden "Falanca kişiye her türlü haksız hukuksuz muamele yapılabilir." yazısı göndermiş! Düşünün çocuğumun okuluna giremiyorum, okul aile birliği üyesi oluyorum oradan beni atıyorlar. Okula gidiyorum Müdür yardımcısı: "Okula girmen bizim ihsanımız. Ömer Bey bu okula girdin ama bizim ihsanımız. Sen okulun içine bile giremezsin bu yazı ile." diyor! Burada babalar var! Sizin çocuğunuz ile ilgili bir muameleyi size böyle yapsalar kabul edebilir misiniz? 85 milyon bunu kabul edebilir mi? Ama Türkiye’de bunlar yapıldı yapılıyor! Tüm bunlar mutlaka sorgulanacaktır! Anayasa Madde 10 eşitlik hakkı ayaklar altındadır! Bir grup insan diğerlerine göre eşit değildir, ayrımcılığa uğramaktadır! En aşağılık muameleler yapılmaktadır! En haysiyet yoksunu muameleler yapılmaktadır ve insanlar zor durumda bırakılmaktadır!” şeklinde konuştu.

“Oğlunun okuluna giremezsin, çünkü açığa alındın!” dendi!

5 Ağustos 2016'da bu yazının yazıldığın ve onlarca devlet kurumuna gönderildiğini ifade eden Gergerlioğlu, “Yüz binlerce insana bu tutum uygulanmış! Kimse bu belgeyi ele geçirmemiş. Ben ele geçirmişim. Ben inatçı bir adamım. Peşine düşerim. 8 yılda olsa 80 yıl da olsa bu tür utanç verici belgeleri ele geçiririm. Mahkeme kararı ile aldım o yüzden buna özel bir basın toplantısı yapıyoruz. Bu ne rezalettir? Cumhur Zulüm İttifakı diye boşuna mı söylüyorum! Siz utanmaz bir iktidarsınız! Siz yüzü kızarmaz bir iktidarsınız! Şu yazıları yazabilen bir iktidarsınız! Anayasa Madde 42 Eğitim Hakkı! Okula gideceksiniz, bir okula gireceksiniz "Hayır giremezsin açığa alınmışsın." Bakın ihraç bile değil! İhraç olsa ne olacak? İhraçta da ya yargısız infaz ile ihraç ediliyor! Adli ve idari yargısız infaz ile ihraç ediyorsun! Anayasa Madde 42 ayaklar altında, eğitim hakkı ayaklar altında! Daha pek çok hakkınız ayaklar altında! Masumiyet karinesi ayaklar altında! Sana birisi demiş ki ; "Seni açığa aldım, 3. sınıf vatandaş olarak dolaşabilirsen dolaş. Devlet dairesine giremiyorsun. Bir işin var daireye giremiyorsun. Hasta oldun hastaneye giremiyorsun. Çocuğun okulu var okuluna gidemeyeceksin. Okumak istiyorsun üniversiteye giremeyeceksin." gibi bir talimat bu! Adeta vatandaşlıktan çıkartıyorlar!” şeklinde konuştu.

“İnsanlığa karşı işlenen 152 suçu belgeledik!”

Anayasanın Madde 66’sının bile çiğnendiğini aktaran Gergerlioğlu, “Vatandaşlıktan bile çıkartıyor adeta! "Sen 3. sınıf bir vatandaşsın senin tüm haklarını ayaklar altına alırım ben."! deniyor. Biz sonunda mahkeme kararı ile 8 yıla yakın süre sonunda bu yazıyı ele geçirdik ve burada bunun için özel bir basın toplantısı yapıyorum bunu burada bırakmayacağım! Hukuk önünde yargı önünde tüm bunlar hesap verecekler! Sadece bu değil bunun gibi birçok vaka oldu ve insanlar bu zulümlerden dolayı hasta oldu kanser oldu hayatını kaybetti! Size böyle bir muamele yapılıyor. Çocuğunuzun okuluna gitmişsiniz “Çık dışarı kardeşim.” diyor. Hastaneye gidiyorsun “Senin buraya alınman bizim ihsanımızdır.” Diyecek veya almayacak çünkü yazı böyle! “Alınmasın.” Diyor! Bakın ne diyor? "Açığa alınanların kamu binalarında bulunmaları, işyerleri ve bürolara girişlerinin engellenmesinin sağlanması." demiş Ersin Emiroğlu dönemin İzmit Kaymakamı! Sadece o mu? Onun gibi binlerce amir bunları yazdı arkadaşlar! Bu ülke böyle bir yer! Bu denli haksızlıkların hukuksuzlukların olduğu bir yer! Ancak tüm bu emirleri verenler yargılanacaktır! Bunu çok iyi bilin! Tüm bunlar evrensel insan hakları hukuku açısından ve anayasal ilkeler açısından mutlak surette yargılanacaktır! Peşini bırakmayacağız! Bu belgeleri bulduk ve bunun gibi en az 152 insanlığa karşı suçu ispat etmiş durumdayız. Bilgileri ile, belgeleri ve haberleri ile! Daha neler neler var!” ifadelerini kullandı.

“OHAL Dönemi’nin haksızlıkları, Cumhuriyet tarihinin en zirveye çıkan haksızlıklar dönemi oldu!”

İnsanların çalışmasına, seyahat etmesine, adeta nefes almasına engel olmaya çalışan bir iktidar pratiği izlendiğini belirten Gergerlioğlu, “OHAL Dönemi’nin haksızlıkları, Cumhuriyet tarihinin en zirveye çıkan haksızlıklar dönemi oldu! İnanılmaz vatandaş hakları çiğnendi arkadaşlar. İşte biz tüm millet adına burada bu belgeyi bugün ifşa ettik ve ifşa etmek ile kalmıyoruz bu utanç belgesini ardından da gereken yasal işlemleri tüm kuvveti ile tüm etkinliği ile yapacağız ve tüm hukukçulara da bu konuda verecekleri destek için şimdiden teşekkür ediyorum, tüm desteklerini bekliyorum! En etkili başvuruları yapacağım inşallah. Bir milletvekili olarak Meclis’te şimdi gündeme getirdim daha da gündeme getireceğim ve bu zulmü yapanları mahkum edeceğiz.” dedi.

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skandal-belge.pdf