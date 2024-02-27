KOYUN: “MUHTEŞEM BİR TESİS YAPILACAK”

Kocaelispor Kulübü Başkanı Engin Koyun, Körfez İlçesi Sevindikli’de 75 bin metre kare alanda Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından projelendirilen ve yapılacak olan Kocaelispor Tesisleri’nin Tahir Büyükakın’ın seçim beyannamesinde yer almasını sağladığını belirterek, profesyonel futbol takımlarına uygun tesis, kamp merkezi ve 7 açık futbol sahası olan Kocaelispor Tesisleri’nin yapılacağını açıkladı

ÇETİN VE ERSÖZ’DEN ŞARKI, YALNIZ’DAN ŞİİRLER

Konuşmalar sonrasında Cemil Çetin’in seslendirdiği grup üyelerinin eşlik ettiği “Eski Dostlar” şarkısı hep birlikte söylendi. Tahir Ersöz’ün seslendirdiği “Haydar Haydar” şarkısı toplantıya damga vurdu. Durmuş Ali Yalnız’ın seslendirdiği şiirler ise beğeniyle dinlendi. Otelde her cuma ve cumartesi akşamları canlı müzik yapan Özgür Say’ın söylediği şarkılarla toplantı neşe içinde gerçekleşti. Oyun havalarında ise grup üyeleri pisti boş bırakmadı.

391. TOPLANTI 26 NİSAN’DA

Ramazan ayı nedeniyle Mart ayı pas geçilecek. 391’inci toplantı 26 Nisan 2024 Cuma günü yapılacak. Bu toplantıyı düzenleyecek olan Kamuran Öner ile Özkan Demirer’e listeyi kuruluş yemeğini düzenleyen komisyondan Mehmet Akif Şen verdi.