KOYUN: “MUHTEŞEM BİR TESİS YAPILACAK”

Kocaelispor Kulübü Başkanı Engin Koyun, Körfez İlçesi Sevindikli’de 75 bin metre kare alanda Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından projelendirilen ve yapılacak olan Kocaelispor Tesisleri’nin Tahir Büyükakın’ın seçim beyannamesinde yer almasını sağladığını belirterek, profesyonel futbol takımlarına uygun tesis, kamp merkezi ve 7 açık futbol sahası olan Kocaelispor Tesisleri’nin yapılacağını açıkladı
ÇETİN VE ERSÖZ’DEN ŞARKI, YALNIZ’DAN ŞİİRLER
Konuşmalar sonrasında Cemil Çetin’in seslendirdiği grup üyelerinin eşlik ettiği “Eski Dostlar” şarkısı hep birlikte söylendi. Tahir Ersöz’ün seslendirdiği “Haydar Haydar” şarkısı toplantıya damga vurdu. Durmuş Ali Yalnız’ın seslendirdiği şiirler ise beğeniyle dinlendi. Otelde her cuma ve cumartesi akşamları canlı müzik yapan Özgür Say’ın söylediği şarkılarla toplantı neşe içinde gerçekleşti. Oyun havalarında ise grup üyeleri pisti boş bırakmadı.
391. TOPLANTI 26 NİSAN’DA
Ramazan ayı nedeniyle Mart ayı pas geçilecek. 391’inci toplantı 26 Nisan 2024 Cuma günü yapılacak. Bu toplantıyı düzenleyecek olan Kamuran Öner ile Özkan Demirer’e listeyi kuruluş yemeğini düzenleyen komisyondan Mehmet Akif Şen verdi.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Yorumlar
(1 )
Eroldemirbek - tesis te olsun ama alt yapıda futbolcu yetiştirin bu işin simsarı tüccarı olmayın kocelispor için gelecek hazırlayın kocaelisporlu futbolseverlerin paralarını yabancılara yedirmeyin .
Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.